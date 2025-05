Dia D: Paraná aplica 374,8 mil vacinas, supera meta e está em 2º na imunização contra a gripe no país

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou nesta segunda-feira (12) o balanço do Dia D de Multivacinação, realizado sábado (10). A mobilização envolveu centenas de municípios em todas as regiões do Estado, com o objetivo de ampliar o acesso da população às vacinas de rotina e reforçar a vacinação contra a gripe.

Ao todo, foram aplicadas 374.887 vacinas, sendo 308.111 doses contra a gripe e o restante de vacinas de rotina, como sarampo, Covid-19, febre amarela, meningite, HPV, entre outras. O número superou a meta da Sesa, que era imunizar cerca de 300 mil pessoas durante a ação. Além disso, este Dia D registrou um aumento de mais de 73% no número de doses aplicadas na mobilização do ano passado, que registrou 214,7 mil vacinas.

Mobilização coletiva

Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o resultado reforça a importância da mobilização coletiva.

“Esse Dia D foi possível graças à parceria com os municípios, ao comprometimento dos nossos profissionais de saúde e à adesão da população. Um trabalho feito a muitas mãos em todo o Paraná“, disse o secretário. “Agora que a vacinação contra a gripe pelo SUS está aberta a todos, é essencial que continuemos esse movimento, garantindo a aplicação das doses disponíveis”, destacou.

Desde o Dia D, a vacinação contra a gripe pelo SUS foi ampliada para toda a população a partir dos seis meses de idade, medida que permanece em vigor com o objetivo de utilizar todas as doses disponíveis. Até então, a imunização era direcionada a um público-alvo de 3.077.008 pessoas, formado por crianças, gestantes e idosos.

COBERTURA VACINAL

De acordo com a plataforma LocalizaSUS do Ministério da Saúde, 1.323.085 doses da vacina contra a gripe já foram aplicadas no Estado, o que representa 28,08% de cobertura vacinal desse público. O Paraná atinge com este índice, o segundo lugar no ranking de estados com o maior percentual de cobertura, atrás somente de Mato Grosso do Sul, que possui 29,89%.

O DIA D mobilizou 11,8 mil profissionais de saúde, que atuaram em 1,5 mil salas de vacinação espalhadas pelo Paraná. Também foram avaliadas 320.645 carteirinhas de vacinação, permitindo a atualização dos esquemas vacinais em todas as faixas etárias.

Confira o número de vacinas aplicadas por Regional de Saúde:

1ª Regional de Saúde (RS) – PARANAGUÁ: 9.140

2ª RS – CURITIBA: 85.079

3ª RS – PONTA GROSSA: 18.419

4ª RS – IRATI: 8.963

5ª RS – GUARAPUAVA: 12.049

6ª RS – UNIÃO DA VITÓRIA: 7.827

7ª RS – PATO BRANCO: 7.846

8ª RS – FRANCISCO BELTRÃO: 10.948