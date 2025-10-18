Dia D de Multivacinação movimenta unidades de saúde e reforça a importância da prevenção

Cascavel e Paraná - A manhã deste sábado (18) foi marcada por movimento intenso nas unidades de saúde de Cascavel. Com atendimento ampliado das 8h às 17h, o Dia D da Multivacinação mobilizou profissionais e a população em uma grande força-tarefa pela atualização das carteiras de vacina e pela conscientização sobre a importância da imunização.

Promovida pela Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a ação integra a Campanha Nacional de Multivacinação 2025 e tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal no município. Todas as 46 unidades de saúde, tanto na área urbana quanto na zona rural, estão abertas neste sábado para atender crianças, adolescentes, adultos e idosos.

O prefeito Renato Silva acompanhou o movimento e destacou o papel da vacinação na prevenção de doenças. “Infelizmente, o vírus existe. E nós precisamos acompanhar a ciência que nos orienta a fazer a vacina. Eu estou aqui até para motivar a nossa equipe e chamar a sociedade: venha, se vacine, se proteja. Isso pode te blindar de perigos maiores. Tomar a vacina é se blindar para viver em paz e com qualidade de vida”.

O secretário de Saúde, Ali Haidar, reforçou que a campanha contempla todas as faixas etárias e é essencial para evitar o retorno de doenças já controladas. “É uma ação para todas as idades, da criança ao idoso. Cada ciclo da vida tem seu calendário de vacinas, e é fundamental manter tudo em dia. Temos que estar atentos a doenças de risco que estão voltando ao país, como o sarampo. A vacinação é a forma mais eficaz de proteção”.

Além de reforçar o calendário vacinal, a campanha busca conscientizar sobre o papel coletivo da imunização, que protege não apenas quem recebe a dose, mas toda a comunidade.

A cirurgiã-dentista Paula Emanuelle Gregolin, que levou os filhos para vacinar, reforçou o valor da prevenção. “A vacina salva vidas. É importante manter o calendário em dia para evitar doenças e a vacina é uma grande conquista da sociedade. Precisamos garantir que nossas crianças cresçam protegidas”.