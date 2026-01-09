Descarte irregular de seringas e canetas aplicadoras acende alerta ambiental e de saúde pública

Cascavel - O aumento do uso de medicamentos injetáveis para o tratamento de diabetes e emagrecimento, como o Mounjaro, tem refletido diretamente em um problema crescente, o descarte irregular de seringas, agulhas, canetas aplicadoras e lancetas junto ao lixo reciclável. A prática inadequada preocupa autoridades sanitárias e ambientais, principalmente pelos riscos que oferece aos trabalhadores da coleta seletiva e ao meio ambiente.
A Secretaria de meio Ambiente informa que foram identificados diversos descartes desses objetos, junto ao lixo reciclável, mostrando a importância da conscientização quanto ao descarte correto desses resíduos.
Quando esses objetos são misturados aos recicláveis podem causar cortes e perfurações, expondo os trabalhadores a possíveis contaminações por agentes infecciosos. O risco não se limita apenas a quem atua na triagem, toda a cadeia de manejo pode ser afetada, desde a coleta até o transporte e armazenamento.
ONDE DESCARTAR?
Por se tratar de materiais classificados como resíduos de serviços de saúde, seringas, agulhas, canetas aplicadoras e similares devem receber tratamento e destinação específicos, conforme normas estabelecidas pela Anvisa. A orientação é que esses materiais sejam descartados nos próprios locais onde foram adquiridos, como farmácias, drogarias ou estabelecimentos de saúde, que possuam estrutura adequada para o recebimento e encaminhamento correto desse tipo de resíduo.
O descarte correto é uma responsabilidade coletiva e um passo fundamental para garantir a segurança dos trabalhadores, a preservação ambiental e o bom funcionamento da coleta seletiva.
Fonte: Secom