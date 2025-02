Dengue: Liraa confirma Cascavel com alto risco de infestação por Aedes

Cascavel - A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel (Sesau) divulgou na tarde de ontem (20) o resultado do primeiro Liraa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) realizado este ano, que apontou 4,8% de infestação – número que coloca a cidade em alto risco. No 4º ciclo realizado em novembro de 2024, o Município registrou 2,5% (médio risco) para infestação geral da cidade. O preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%.

O levantamento foi realizado de segunda (17) a quarta-feira (19) e os quarteirões sorteados estão distribuídos em 122 localidades cadastradas no Programa de Controle de Endemias e foram realizadas visitas em todos os bairros do Município, sendo que os bairros onde há maior incidência do mosquito transmissor de dengue, zika e chikungunya são: Esmeralda, Siena, Santos Dumont, Aeroporto, Guarujá, Quebec, XIV de Novembro, Vila Dione e Pioneiros Catarinenses.

Além do Liraa, o boletim semanal de arboviroses divulgado pela pasta, trouxe dados preocupantes: Os casos confirmados de chikungunya chegaram a 430, sendo que foram registrados 277 no boletim da semana anterior. Já os casos de dengue somaram 61 nesta semana frente a 56 no boletim anterior.

Paraná

As regionais com mais casos confirmados de dengue neste período epidemiológico são a de Paranavaí (1.726); de Londrina (1.075); de Umuarama (391); Cianorte (387) e Maringá (371). As com menos registros são Irati (1), União da Vitória (3), Campo Mourão (4), Ivaiporã (8) e Pato Branco (16).