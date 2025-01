Dengue: 1.709 novos casos são confirmados no Paraná

INCENTIVO Atendimento do Banco de Leite do HUOP cresce 66%

Paraná - O Banco de Leite do Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP) atende a demanda de 25 municípios que integram a 10ª Regional de Saúde. O ano passado foi marcado pelo atendimento intenso, especialmente no que diz respeito à necessidade de apoio à amamentação, com alta de 66% em relação a 2023 – […]