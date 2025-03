Dados da Covid-19 passam a integrar informe mensal de vírus respiratórios no Paraná

Paraná - A partir desta quarta-feira (19), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) passa a incluir os dados da Covid-19 no informe mensal de vírus respiratórios. A mudança ocorre devido ao encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) para a infecção pelo novo coronavírus, conforme a Portaria nº 913, de 22 de abril de 2022.

A decisão reflete a atual dinâmica do vírus SARS-CoV-2, que passou a se comportar de maneira semelhante a outros vírus respiratórios sazonais, como Influenza e Vírus Sincicial Respiratório (VSR). Dessa forma, sua inclusão no boletim mensal fortalece o monitoramento dessas infecções no estado.

“A pandemia representou um grande desafio para a saúde pública, mas hoje o cenário é outro. A Covid-19 passou a ter um comportamento semelhante ao de outros vírus respiratórios, o que exige uma reorganização na vigilância. Seguiremos monitorando com transparência e atualizações mensais para garantir um acompanhamento preciso da circulação viral”, afirmou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

O informe mensal de vírus respiratórios continuará sendo disponibilizado no site oficial da Sesa, garantindo acesso a gestores, profissionais da saúde e à população. A medida reforça a sistematização das ações da Vigilância Epidemiológica e a evolução da resposta à Covid-19, assegurando a continuidade do monitoramento e da prevenção no Paraná.

“Nosso compromisso é fornecer informações seguras e confiáveis sobre a situação epidemiológica do Estado. Isso permite que as estratégias de prevenção e controle sejam adotadas conforme necessário”, acrescentou o secretário.