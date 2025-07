‘Corrida pela Vida’ reforça a importância da doação de órgãos

Cascavel e Paraná - O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) lançou nesta quarta-feira (30) a “Corrida pela Vida – Quem doa ganha, quem recebe vive”, uma ação que une saúde, esporte e solidariedade para promover a conscientização sobre a doação de órgãos. A corrida será realizada no dia 28 de setembro em duas modalidades de três quilômetros de caminhada e de cinco quilômetros.

A corrida tem como principal objetivo levar o tema da doação de órgãos ao cotidiano das pessoas, usando o esporte como ferramenta de diálogo e mobilização. A CIHDOTT (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes) atua no HUOP desde 2006 e, ao longo de 19 anos, já sensibilizou mais de mil doações de órgãos, sempre com foco no acolhimento e respeito às famílias.

O reitor da Unioeste, Alexandre Webber, reforçou esse papel importante realizado pelo HUOP. “Nosso hospital tem um papel essencial no Estado e Brasil na captação de órgãos. Esta atitude de promover, junto com a universidade, uma corrida pela vida através da doação de órgãos é algo para chamar a atenção da população. Temos uma equipe extremamente qualificada para acolhimento quando acontece essa situação e o hospital qualifica cada vez mais no cenário nacional como um dos grandes captadores de órgãos do país”, disse.

De acordo com o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz, a sociedade precisa estar ciente do trabalho realizado pelo HUOP e principalmente que é referência em todo país. “Há 10 anos o hospital realizou uma corrida pela vida, hoje voltamos com essa iniciativa na semana de doação de órgãos para chamar a atenção da população, fazer com que as pessoas reflitam e conversem sobre isso com as suas famílias. Essa é a nossa linha de trabalho, ajudar cada vez mais pacientes que estão nas filas de transplante”, explicou.

O evento

A corrida é um movimento para envolver toda a comunidade em prol da doação de órgãos e tecidos para transplante.

A coordenadora da Comissão de Transplantes do HUOP, Gelena Castillo, reforçou que este evento chega justamente com o objetivo de mostrar para a população a importância de se falar sobre o tema. “Precisamos elevar essa campanha para todos os níveis da sociedade, para conscientizar a população da importância de ser doador. Quanto é importante eu conversar com a minha família e falar que eu sou um doador, avisar que se eu não estiver mais aqui, desejo morrer como herói, salvando os outros é um legado”, relatou.