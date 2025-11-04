Cascavel e Paraná - No último sábado (1º), o Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná) completou 12 anos de atendimento. O consórcio que tem uma trajetória marcada pelo compromisso com a vida se tornou referência no atendimento de urgência e emergência em 43 municípios da Região Oeste, alcançando mais de um milhão de habitantes na macrorregião.

Instituído em 1º de novembro de 2013, o consórcio nasceu do sonho idealizado por gestores municipais, que uniu municípios em torno de um propósito maior: implantar o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) de forma regionalizada. Desde sua fundação, sua trajetória tem sido marcada por desafios superados, conquistas celebradas e pelo compromisso incansável de profissionais que dedicam suas mãos e corações para o cuidado da população.



Ao longo dos anos, o Consamu cresceu e se fortaleceu. Em 2017, o consórcio deu um passo decisivo estabelecendo parcerias com municípios que possuem unidades pré-hospitalares e com hospitais da região, contribuindo para a qualificação e integração da rede pública de saúde. Atualmente, opera na gestão compartilhada em diversas Upas (Unidades de Pronto Atendimento), entre elas, a UPA Tancredo Neves, em Cascavel; Upa Dr. José Ivo Alves da Rocha, em Toledo; UPA Dr. Edgar Netzen, em Marechal Cândido Rondon e UPA Alberto de Jesus Fernandes, em Guaíra. Além disso, o consórcio também é responsável pela gestão de unidades hospitalares, como o Hospital de Retaguarda Allan Brame Pinho, em Cascavel; o Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri, em Palotina; e o Hospital Municipal Fioravante Motter, em Cafelândia.