Congresso discute o presente e o futuro da radiologia em Curitiba

Curitiba e Paraná - Curitiba recebe o 54º Congresso Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR25) a partir desta quinta-feira (18) até sábado (20). Com o tema “Sementes do Amanhã”, o evento vai reunir mais de 400 especialistas em radiologia para discutir o presente e o futuro da especialidade. Os palestrantes, tanto do Brasil quanto de outros 12 países, vão se revezar no palco das arenas Inovação, Cultura e Humanidade, Radiologistas do Futuro e Ultrassonográfica.

O CBR 25 também será marcado pelo lançamento do Atlas da Radiologia do Brasil 2025. O documento traz números importantes para a compreensão dos desafios e oportunidades que envolvem o setor, como acesso a exames, distribuição de equipamentos de radiologia e o perfil do médico radiologista no Brasil. O Atlas da Radiologia 2025 será lançado oficialmente na abertura do congresso, às 12h30, na quinta-feira (18/09), na Arena Radiologistas do Futuro.

“O CBR 25 é uma oportunidade de integração da radiologia nacional e internacional, de atualização científica e inovação, e que traz uma programação abrangente, com arenas temáticas, cursos intensivos, simpósios e uma agenda social que fortalece os laços da nossa comunidade. Tenho certeza de que será um encontro capaz de inspirar e projetar as “Sementes do Amanhã” para nossa especialidade”, avalia o presidente do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (CBR), o médico Rubens Chojniak.