Com vacinas disponíveis no SUS, Estado reforça imunizantes essenciais às gestantes

Paraná - O Paraná já aplicou 9.329 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) para mulheres gestantes a partir da 28ª semana. Essa vacina foi incorporada neste ano no Calendário Nacional de Vacinação, chegou ao Estado no dia 3 de dezembro e no dia 5, os municípios iniciaram a aplicação do imunizante. Na rede privada, o imunizante pode custar até R$ 1.600.

Diante da procura por esse imunizante, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) faz um alerta para a necessidade das gestantes manterem a caderneta de vacinação atualizada e receber outros imunizantes essenciais durante o período gestacional, como forma de cuidado com a saúde dela e do bebê.

Durante a gestação, as mulheres precisam tomar vacinas que protegem contra doenças imunopreveníveis, como a hepatite B, influenza, Covid-19, difteria, tétano e coqueluche, assim como a VSR. O Paraná tem mais de 1.850 salas de vacinas distribuídas em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos 399 municípios.