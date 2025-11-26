Cascavel e Paraná - O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) lançou nesta terça-feira (25) o novo edital para realizar uma segunda licitação destinada à contratação da empresa que vai administrar o CCP (Centro de Cirurgias Programadas), desativado desde 31 de agosto após um ano de funcionamento, período em que atendeu cirurgias eletivas represadas há anos. O novo certame está marcado para 9 de dezembro e o edital já está disponível no site do hospital, por se tratar de documento público.

De acordo com o diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz de Oliveira, inicialmente foi feita uma licitação emergencial, válida por um ano, tempo durante o qual se elaborou o processo definitivo — mais complexo por envolver termo de referência, estudo técnico preliminar e análises adicionais solicitadas pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde), o que atrasou o cronograma. A primeira licitação, realizada em 10 de outubro, não teve êxito.

Segundo Muniz, a documentação da empresa classificada em primeiro lugar não atendia aos requisitos do edital, problema repetido pelas demais colocadas. “Cada empresa leva dois a três dias para ter sua documentação avaliada. Fechamos com a sexta colocada, que cumpria o edital, mas ela não apresentou proposta para iniciar os trabalhos, o que levou à frustração do processo”, relatou.

Por isso, foi necessário refazer o edital, reduzindo alguns critérios que haviam impedido a participação das cinco primeiras empresas, embora fossem pontos de segurança contratual. “É uma proteção para o hospital e para os pacientes. Pesamos um pouco a mão no primeiro edital. Agora, com requisitos ajustados, esperamos maior concorrência e até redução de custos”, afirmou.

Em dezembro

Muniz estima que, se o processo transcorrer como previsto e a empresa vencedora cumprir todas as exigências, o resultado deve ser definido até 20 de dezembro. A contratada terá dois meses para iniciar as atividades, o que empurra a retomada para o próximo ano. O edital prevê investimento anual de cerca de R$ 34 milhões, com 20% destinado a cirurgias de urgência e emergência e o restante para eletivas. O contrato pode ser renovado por até dez anos.