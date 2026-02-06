Com capacidade para atender 16 mil cidadãos, nova USF é inaugurada no Santa Felicidade

Cascavel - Um novo capítulo para a saúde pública de Cascavel começou a ser escrito nesta sexta-feira (6). A Prefeitura inaugurou a USF bairro Santa Felicidade, uma obra aguardada há anos pela comunidade que representa mais acesso, dignidade e qualidade de vida para milhares de moradores da região sul.

Com investimento total de R$ 4.281.535,56, a unidade foi viabilizada por meio de parceria com o Governo do Estado, sendo R$ 3.750.480,93 em recursos da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e R$ 527.255,87 de contrapartida do Município. A cerimônia de entrega aconteceu na própria unidade, localizada na Rua Sargento Bernardo Rosa.

Durante o ato, o prefeito Renato Silva destacou que a nova USF simboliza muito mais que uma obra física.

“É respeito, acolhimento e dignidade para a população e também para os profissionais que cuidam da nossa gente. Nosso compromisso é facilitar a vida das pessoas, oferecendo condições reais para melhorar a saúde e o bem-estar da população”.

A USF Santa Felicidade é uma unidade de porte IV, com capacidade para abrigar até quatro equipes de Saúde da Família, atendendo aproximadamente 16 mil pessoas. O espaço foi projetado para ampliar o acesso à atenção primária, oferecendo mais conforto, acessibilidade e qualidade no atendimento à comunidade. Além dos serviços assistenciais, o complexo conta com Academia da Saúde e áreas externas voltadas à promoção da qualidade de vida, reforçando o cuidado preventivo e o incentivo a hábitos saudáveis.

Para o secretário estadual da Saúde, Beto Preto, investir em atenção primária é investir diretamente na vida das pessoas. “Quando o Município investe na atenção primária, não é gasto, é investimento. Uma unidade bem estruturada como essa transforma a vida da população”.

Presente na entrega, o deputado estadual Oziel Luiz “Batatinha” destacou a importância da continuidade administrativa. “Essa obra é resultado de planejamento, união de esforços e compromisso com a saúde. Hoje esse trabalho se materializa, garantindo mais conforto, estrutura e cuidado para toda a região”.

O também deputado estadual Gugu Bueno lembra que a entrega marca um momento histórico. “É um dia especial para o bairro Santa Felicidade, com uma estrutura moderna, bem equipada e preparada para atender com qualidade”.