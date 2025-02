Com 500 mil preservativos já distribuídos em 2025, Saúde reforça prevenção às IST

De acordo com a chefe da Divisão de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Sesa , Mara Franzoloso , os cuidados com a saúde e prevenção às ISTs são importantes no período carnavalesco, já que existem situações de maior exposição.

Desde janeiro de 2025 até agora foram disponibilizados no Paraná aproximadamente 500 milhões de preservativos internos e externos, 155 mil testes rápidos (HIV/sífilis, hepatite B e hepatite C) e 42 mil autotestes para diagnóstico do HIV.

Curitiba - Em época de Carnaval a Secretaria de Estado da Saúde reforça a necessidade da prevenção e segurança contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) , com uso de preservativos. Os cuidados devem ser redobrados pelos foliões para prevenir e evitar a disseminação de doenças transmitidas por meio de relações sexuais. Em 2024 foram notificados 2.186 casos novos de HIV e 858 casos de Aids no Paraná.

Curitiba - A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa), por meio da Coordenadoria Estadual de Vigilância Ambiental, divulgou nesta terça-feira (25) o informe semanal da dengue. O boletim registra 1.785 novos casos da doença e dois óbitos no Paraná. Desde o início do novo ano epidemiológico de 2025, o Estado já contabiliza 36.804 notificações, 7.108 casos confirmados e […]

Curitiba - Se, para as pessoas comuns, fazer reforma morando no imóvel já é um desafio, imagine fazer isso no centro cirúrgico de um hospital que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, e que a qualquer momento recebe pacientes para cirurgias de emergência, no sistema “portas abertas”. Esse foi o desafio enfrentado […]

Investimento da Itaipu permite melhorias no Hospital Municipal de Foz do Iguaçu

As infecções sexualmente transmissíveis são causadas predominantemente pelo contato sexual com uma pessoa infectada. As mais conhecidas são: HIV, sífilis, gonorréia, clamídia e HPV.

Uma pessoa pode contrair mais do que uma IST ao mesmo tempo e mesmo curada, exceto no caso do HIV que ainda não tem cura, pode adquirir novamente se entrar em contato com uma pessoa infectada, sem o uso de preservativos.

TRATAMENTO

A Secretaria da Saúde mantém o acesso gratuito ao diagnóstico dessas doenças, com a realização de testes rápidos para detecção de presença do vírus do HIV/AIDS, sífilis e hepatite viral em toda rede pública e saúde do Estado. Os resultados desses exames ficam prontos em cerca de 30 minutos.

“Ao ser diagnosticada com algum desses agravos, a pessoa será orientada e imediatamente encaminhada para tratamento. Tanto o diagnóstico como o tratamento estão acessíveis e gratuitos em toda a rede pública do Estado”, orienta a chefe da divisão.

Fonte: AEN