Chikungunya: Casos voltam a ‘explodir’ e mais 200 são confirmados em uma semana

Cascavel - Os números de casos de Febre Chikungunya não param de subir. Em surto desde dezembro do ano passado, a cidade contabiliza novas vítimas e nesta semana mais 205 casos foram confirmados, passando de 427 para 633 casos positivos. Os dados foram revelados nesta quinta-feira (20) pela Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) que voltou a pedir a colaboração de toda população, principalmente na Região Norte, onde se concentram mais de 80% dos casos.

Do total de casos que a cidade tem, 207 deles são de moradores do Bairro Brasmadeira, 106 do Interlagos, 58 do Brasília, 56 Morumbi, 54 do Floresta, 42 do Periollo e 36 do São Cristóvão. Além disso, tem casos confirmados em diversos outros bairros como Universitário, Cascavel Velho, Centro, Canadá, Neva, Pacaembu, Cancelli, Cataratas e até nos distritos como Rio do Salto e São João do Oeste.

De acordo com a gerente de Vigilância em Saúde Ambiental, Clair Wagner, deste montante de casos foi confirmado por meio de exame e o restante por avaliação clínica e epidemiológica, que é a avaliação dos dados do prontuário, dos dados clínicos do paciente – avaliação que é feita por um profissional médico nas últimas semanas. Além disso, a cidade tem 35 casos confirmados de dengue.

“Podemos fazer avaliação clínica e epidemiológica, porque a cidade está em surto, principalmente na Região Norte. Os pacientes daquela localidade que tiveram contato com outras pessoas que estavam com a doença, ou até da mesma família, não têm o resultado de exame, mas a avaliação do prontuário indicou, então esse aumento de 166 casos continua sendo preocupante porque nós continuamos positivando também por exames de forma bastante elevada”, disse ela.

Colaboração

Clair pediu a colaboração de toda a população para o controle do vetor que cresce a cada semana, sendo que estes são os dados de casos apenas deste ano, fora os que foram confirmados no ano passado, no início do verão. “Precisamos que a população faça a sua parte, já que a mudança deste cenário está nas mãos de cada cidadão. Por enquanto, o fumacê não está sendo cogitado porque já foram feitos seis ciclos e ele só mata o mosquito alado, ou seja, aquele que já está circulando”, frisou.

A diretora lembrou ainda que a Sesau está disponibilizando a colocação de caçambas em diversos pontos da Região Norte, com objetivo de auxiliar e viabilizar aos moradores o descarte correto do lixo que pode acumular água, mas para isso, é necessário que as pessoas tenham a consciência de manter a sua casa, o terreno baldio ao lado e o bairro todo limpo, para evitar que mais pessoas fiquem doentes.

Ela lembrou ainda que nestas temperaturas e com o clima de chuva e de calor, o mosquito leva de dois a três dias para desenvolver a larva, o que incentiva o morador a fazer uma vistoria mais frequente.