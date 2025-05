Chikungunya: Cascavel tem primeira morte e índice de infestação ainda preocupa

Cascavel e Paraná - A Secretaria de Saúde de Cascavel confirmou, durante entrevista coletiva ontem (15), a primeira morte por chikungunya na cidade e, consequentemente, no Paraná, que até então não havia registrado nenhum óbito pela doença. A informação foi divulgada durante a apresentação dos dados do LIRAa (Levantamento de Índice Rápido para Aedes aegypti), realizado de segunda a quarta-feira desta semana pelos agentes de saúde.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Ali Haidar, a vítima é uma idosa de 93 anos, com comorbidades, que deu entrada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) em 27 de março e foi transferida no dia seguinte para o Huop (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), onde faleceu em 7 de abril. Desde então, a morte estava sendo investigada. O bairro de residência da paciente não foi informado.

1.679 casos

Em surto desde dezembro do ano passado, o número de casos segue em crescimento. Atualmente, Cascavel registra 1.679 casos de chikungunya e 127 de dengue neste ano epidemiológico, que começou em janeiro e vai até dezembro. Além disso, o índice de infestação do mosquito, apontado no terceiro LIRAa, está em 2,2%, considerado de médio risco e acima do limite de 1% preconizado pelo Ministério da Saúde. No total, foram vistoriados 4.790 imóveis em todos os bairros da cidade.

Haidar alertou que o mosquito ainda está circulando e reforçou a importância de a população redobrar os cuidados, com a realização da faxina semanal e a eliminação de locais que possam acumular água. “É o momento propício para fazer a limpeza com água e sabão de todos os depósitos fixos, bebedouros de animais, vasos de plantas, eliminando qualquer ovo ali depositado. Também é essencial realizar o descarte adequado de todos os lixos orgânicos e recicláveis, evitando que se tornem possíveis focos do mosquito”, afirmou.