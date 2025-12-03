Paraná - A Secretaria da Saúde do Paraná (Sesa) recebeu nesta quarta-feira (3) as primeiras vacinas contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), destinadas a gestantes a partir da 28ª semana, que tem como objetivo reduzir casos de bronquiolite em recém-nascidos. Ao todo, o Estado recebeu 37.120 doses, entregues no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba.
O novo imunizante, que foi incorporado ao calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS) neste ano, só estava disponível na rede privada, a um custo médio de R$ 1,6 mil. Dentre os imunizantes disponíveis no País, esta vacina é a mais cara já disponibilizada.
A Sesa já iniciou a separação das doses que serão enviadas para as 22 Regionais de Saúde a partir desta quinta-feira (4), e as regionais descentralizarão aos municípios. A distribuição aos municípios será feita de forma proporcional ao quantitativo recebido do Ministério da Saúde.
“Recebemos esse importante imunizante para as gestantes paranaenses e seus bebês e já providenciamos o envio para todos os municípios do Paraná, a fim de iniciarmos o quanto antes a aplicação da vacina”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. . “Seguimos no aguardo do recebimento de novas doses, visto que o Paraná tem uma estimativa de vacinar mais de 138 mil gestantes”, explicou.
As doses recebidas neste primeiro lote equivalem a 26,8% do total necessário para vacinar as 138.008 gestantes aptas a receber imunizante. A Sesa aguarda um novo envio ainda no mês de dezembro, conforme sinalização do Ministério da Saúde. A expectativa da é que na próxima segunda-feira (8), todos os municípios estejam preparados para iniciar a aplicação da vacina.
Dose Única
A vacina é aplicada em dose única em mulheres a partir da 28ª semana de gestação, sem restrição de idade materna. O objetivo é proteger o recém-nascido nos primeiros seis meses de vida, período de maior vulnerabilidade para doenças graves causadas pelo VSR, como bronquiolite e pneumonia. A gestante, ao ser vacinada, transfere anticorpos ao feto pela placenta, reduzindo os riscos de infecção grave e complicações respiratórias.
O VSR é uma das principais causas de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em bebês, especialmente nos menores de seis meses. A infecção pode evoluir para quadros graves, exigindo internação hospitalar. De acordo com último Informe Epidemiológico de SRAG da Sesa, o VSR é identificado anualmente como um dos vírus mais prevalentes nas amostras testadas pelo Laboratório Central do Paraná (Lacen/PR), reforçando a importância da imunização preventiva.
Confira o quantitativo que será enviado para cada Regional de Saúde:
1ª RS – Paranaguá – 1.010
2ª RS – Curitiba – 10.583
3ª RS – Ponta Grossa – 2.220
4ª RS – Irati – 574
5ª RS – Guarapuava – 1.746
6ª RS – União da Vitória – 556
7ª RS – Pato Branco – 1.098
8ª RS – Francisco Beltrão – 1.284
9ª RS – Foz do Iguaçu – 1.642
10ª RS – Cascavel – 2.060
11ª RS – Campo Mourão – 1.066
12ª RS – Umuarama – 954
13ª RS – Cianorte – 483
14ª RS – Paranavaí – 834
15ª RS – Maringá – 2.730
16ª RS – Apucarana – 1.174
17ª RS – Londrina – 2.915
18ª RS – Cornélio Procópio – 580
19ª RS – Jacarezinho – 991
20ª RS – Toledo – 1.497
21ª RS – Telêmaco Borba – 665
22ª RS – Ivaiporã – 456
Fonte: AEN