Caso suspeito de intoxicação por Metanol é investigado em Toledo

Toledo - A Prefeitura de Toledo informa que, por volta das 0h desta segunda-feira (6), foi atendido um paciente do sexo masculino, de 27 anos, no Pronto Atendimento Municipal Dr Jorge Milton Nunes (PAM), apresentando vômitos, dor abdominal forte, cefaleia e alteração visual, se enquadrando em um caso suspeito de intoxicação por Metanol.
Foi realizado manejo conforme protocolo suspeita por notificação por substância alcoólica. No início da manhã, o paciente foi transferido para leito hospitalar apresentando melhora no quadro clínico. O paciente relatou que, no domingo (5), estava em um estabelecimento onde consumiu bebida destilada e cerveja. Refere ainda que comprou uma garrafa de bebida no mesmo local e consumiu em casa.
A Secretaria da Saúde orienta a buscar serviço de pronto atendimento em caso de sintomas suspeitos:
Indivíduo que ingeriu bebida destilada e apresentou PERSISTÊNCIA ou PIORA dos sintomas entre 6 e 72 horas após a ingestão. Apresentam sintomas gastrointestinais e do sistema nervoso central: náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia (geralmente de forte intensidade), confusão, vertigem, amaurose, borramento visual e midríase.
Fonte: Prefeitura de Toledo