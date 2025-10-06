Caso suspeito de intoxicação por Metanol é investigado em Toledo

Toledo - A Prefeitura de Toledo informa que, por volta das 0h desta segunda-feira (6), foi atendido um paciente do sexo masculino, de 27 anos, no Pronto Atendimento Municipal Dr Jorge Milton Nunes (PAM), apresentando vômitos, dor abdominal forte, cefaleia e alteração visual, se enquadrando em um caso suspeito de intoxicação por Metanol.

Foi realizado manejo conforme protocolo suspeita por notificação por substância alcoólica. No início da manhã, o paciente foi transferido para leito hospitalar apresentando melhora no quadro clínico. O paciente relatou que, no domingo (5), estava em um estabelecimento onde consumiu bebida destilada e cerveja. Refere ainda que comprou uma garrafa de bebida no mesmo local e consumiu em casa.

A Secretaria da Saúde orienta a buscar serviço de pronto atendimento em caso de sintomas suspeitos: