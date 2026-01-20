Cascavel e Paraná - A Secretaria de Saúde de Cascavel informa que ainda há 250 doses da vacina contra a influenza, referentes à Campanha de Vacinação de 2025. As aplicações seguem somente até o dia 31 de janeiro, conforme determinação do Ministério da Saúde, devido à preparação para a nova campanha e à atualização das cepas.

Para evitar o descarte das doses, o Programa Municipal de Imunização (PMI) reforça que a vacina está disponível em todas as unidades de saúde para a população a partir dos seis meses de idade. Após 31 de janeiro, não haverá doses de influenza, já que a campanha de 2026 está prevista apenas para março.

A vacinação nas UBSs e USFs ocorre a partir das 8h e segue até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade, sem interrupção para o almoço. As unidades Santa Cruz, Los Angeles, Neva e Nova Cidade atendem até as 22h, com a vacinação integrada à rotina de atendimento.