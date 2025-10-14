Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue até o dia 31 de outubro com a Campanha de Multivacinação 2025, integrada à mobilização estadual promovida pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
O objetivo é atualizar as carteiras de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, além de reforçar a imunização de outras faixas etárias.
Durante a campanha, todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs) estão aplicando as vacinas do Calendário Nacional, como as contra sarampo, febre amarela, meningite, HPV, covid-19 e dengue.
O atendimento nas UBSs e USFs começa às 8h e vai até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade, sem interrupção para o almoço. As unidades Santa Cruz, Los Angeles, Neva e Nova Cidade funcionam até as 22h, facilitando o acesso da população.
A campanha também intensifica a vacinação contra sarampo e febre amarela para pessoas de até 59 anos, e retoma a aplicação da vacina contra o HPV em jovens de 15 a 19 anos que ainda não foram imunizados.
Dia D será em 18 de outubro
O ponto alto da campanha será o Dia D da Multivacinação, no sábado, 18 de outubro. As 46 unidades de saúde do município estarão abertas das 8h às 17h para ampliar a cobertura vacinal.
A Secretaria de Saúde reforça que todas as vacinas são seguras, gratuitas e aplicadas por profissionais capacitados. Mesmo quem não tiver a carteirinha pode se vacinar, já que o histórico é consultado no sistema.
Mais informações sobre locais e horários estão disponíveis diretamente nas unidades de saúde.