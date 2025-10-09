Cascavel e Paraná - A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria de Saúde, realizou entre os dias 6 e 8 de outubro o 4º e último LIRAa (Levantamento de Índice Rápido de Aedes aegypti) de 2025.
Foram vistoriados 4.786 imóveis, e o índice geral de infestação no município ficou em 0,6%, o que representa baixo risco, segundo o Ministério da Saúde, que considera aceitável índices abaixo de 1%. No mesmo período de 2024, o índice havia sido de 2,5% (risco médio).
Apesar do resultado positivo, algumas regiões apresentaram índices acima da média: Pacaembu, Cascavel Velho, Jardim Itália I e II, Presidente, Faculdade II, Aquarela, Veredas e Cajati. Nesses locais, a infestação chegou a 1,9%.
Alerta e Prevenção Contínua
Por isso, o alerta continua. O combate ao mosquito não pode parar. A orientação é manter a limpeza semanal e eliminar qualquer ponto que possa acumular água.
Entre as recomendações estão: lavar com água e sabão depósitos fixos, vasos de plantas e bebedouros de animais, além de descartar corretamente lixos orgânicos e recicláveis.
O LIRAa identificou que 50% dos focos estavam em vasos, pratos de plantas, frascos com plantas e bebedouros. Por isso, esses itens merecem atenção especial da população.
Casos de Dengue e Chikungunya em Cascavel
No ano epidemiológico de 2025 (de 29/12/2024 a 27/09/2025), Cascavel já confirmou 369 casos de dengue e 2.338 de febre chikungunya.
Fonte: Secom