Cascavel reforça rede de saúde pública com mais leitos de UTI e alerta para que população se vacine

Uma das principais orientações das autoridades de saúde para evitar o agravamento de doenças respiratórias é a vacinação , especialmente entre idosos e crianças, grupos com maior risco de complicações. No entanto, os índices em Cascavel ainda preocupam . Segundo dados do PMI (Programa Municipal de Imunização) , atualizados hoje, o Município aplicou 81.415 doses da vacina contra a influenza, o que representa apenas 43,67% de cobertura vacinal entre os grupos prioritários . Entre os idosos, a cobertura é de 49,28%, enquanto entre as crianças está em 36,75%. Outros grupos apresentam índices ainda mais baixos, como gestantes (13,90%) e pessoas com deficiência permanente (0,65%).

Apesar do reforço emergencial, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que os leitos são temporários e serão desativados assim que a situação estiver controlada. Além disso, os leitos não são exclusivos para doenças respiratórias, eles serão disponibilizados para a regulação macrorregional que direciona os pacientes conforme a gravidade de cada caso.

“Nós não temos dificuldade nenhuma de montar uma estrutura física como essa. O nosso pessoal está preparado, as enfermeiras, os médicos. Nós temos o pessoal perfeitamente capacitado para atender a demanda e a solicitação que nos fizeram. Nós estamos preparados”, afirmou o diretor do hospital, doutor Lísias Tomé.

Atualmente, o Hospital de Retaguarda conta com 10 leitos de UTI e 50 de enfermaria . Com os novos leitos, o total de UTIs passa para 14, podendo chegar a 18 até o fim da semana.

“Tivemos um aumento considerável de casos sintomáticos respiratórios em todo o Paraná e em todo o Brasil. Por isso, a Secretaria de Saúde se prontificou a reorganizar o interior do hospital para viabilizar essa ampliação e, nesta semana, já ativaremos mais quatro novos leitos”, destacou o secretário de Saúde de Cascavel, Ali Haidar.

Cascavel - Devido à pressão crescente que o sistema de saúde vem sofrendo causada pelo aumento de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) , o município de Cascavel disponibilizou, nesta segunda-feira (16), quatro novos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital de Retaguarda . O reforço é um apoio direto ao Governo do Estado , que, por meio da Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) , solicitou a ampliação como medida para aliviar a sobrecarga da rede hospitalar estadual. Além dos quatro leitos já ativados, a unidade se prepara para disponibilizar mais quatro nos próximos dias.

“Sabemos que o inverno é um período mais propício para infecções e agravamento dos quadros respiratórios. Por isso, a vacinação é essencial, principalmente entre idosos e crianças, que representam mais de 70% das internações. Além disso, temos detectado casos de coinfecção, ou seja, pacientes infectados por mais de um vírus ao mesmo tempo. E quando a população se vacina, o risco de complicações e a necessidade de internação diminuem significativamente”, explicou o secretário Ali Haidar.

Atualmente, todas as unidades de saúde estão realizando a vacinação contraa gripe para toda população acima de seis meses de idade, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. Além disso, seis unidades oferecem atendimento em horário estendido, das 19h às 22h:

Pacaembu

Sanga Funda

Cancelli

Tio Zaca

Cascavel Velho

Santa Felicidade

Vale destacar que a rede de saúde pública de Cascavel já conta com quatro unidades com atendimento noturno. Santa Cruz, Los Angeles, Neva e Nova Cidade atendem até 22h, com a rotina de vacinação já incorporadas nas atividades e assim seguirão. Dessa forma, os cascavelenses têm, neste momento, 10 unidades à noite à disposição para aplicação de vacina.

As demais USFs e UBSs seguem com vacinação a partir das 8h e seguem até 15 minutos antes do fechamento de cada unidade. A recomendação é que o cidadão leve a carterinha de vacinação para manter o documento atualizado, mas se não tiver, isto não será impedimento.

Fonte: Secom