Cascavel realiza primeira telecirurgia robótica da Unioeste

Cascavel - Nesta segunda-feira (29), Cascavel entra para a história da medicina no Paraná com a realização da primeira telecirurgia robótica que foi conduzida pelo coordenador do projeto, professor André Pereira Westphalen, e pela equipe de docentes, preceptores e médicos residentes de Cirurgia Geral do Hospital Universitário do Oeste Paraná e da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste). O procedimento marca um passo inédito no uso de tecnologia avançada para a formação médica no estado.

A iniciativa integra o Projeto de Fomento para Inovação na Educação Médica, desenvolvido por encomenda governamental da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI), sob a liderança do secretário Aldo Bona. Além da cirurgia robótica, o programa inclui a formação médica em simulação realística, introdução à inteligência artificial e empreendedorismo, envolvendo estudantes do curso de Medicina da Unioeste do primeiro ao sexto ano, e atividades específicas em robótica para alunos de pós-graduação.

A cirurgia desta segunda-feira será realizada de forma inédita: o paciente, um suíno utilizado para fins de treinamento, está no Centro de Treinamento de Cirurgia Robótica Scola, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, enquanto o comando do procedimento será feito a partir de Cascavel, no Hospital CEONC, através de um console cirúrgico.

O equipamento utilizado é o MP1000, da Edge Medical, tecnologia que chegou recentemente ao Brasil. O robô permite realizar cirurgias a distância, com a possibilidade de assumir o controle do procedimento a partir de outro local, caso seja necessário. Para isso, é fundamental contar com internet de alta velocidade e estabilidade, suporte garantido pelo Núcleo de Tecnologia e Informação (NTI) da Unioeste e viabilizado pela Reitoria da instituição.

Medidas de segurança foram cuidadosamente planejadas: um gerador de energia está disponível, há duas vias alternativas de acesso à internet e uma equipe de plantão permanece pronta para assumir o comando diretamente em Campo Largo, caso ocorra alguma falha técnica.

A tecnologia já provou sua capacidade em situações complexas: a primeira cirurgia feita através desse mesmo equipamento no Brasil, em um paciente humano ocorreu em Curitiba, dia 23 de setembro de 2025, enquanto o cirurgião estava no Kuwait, a mais de 12 mil quilômetros de distância, em um procedimento de hérnia inguinal, fato esse registrado no Guiness, livro do recordes, como a telecirurgia realizada com a maior distância entre o paciente e o cirurgião .

A expectativa é de que, com o sucesso do projeto, seja criado um Centro Estadual de Formação em Cirurgia Robótica em Cascavel, ampliando a oferta desse tipo de procedimento aos pacientes atendidos pelo Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

O coordenador do projeto, Professor Westphalen, ressalta: