Cascavel promove Dia D de Mobilização contra a dengue neste sábado (8)

Cascavel - Com 372 casos confirmados de dengue e mais de 2,3 mil de chikungunya este ano em Cascavel, a luta contra o mosquito Aedes aegypti não pode parar. Para não dar trégua ao mosquito, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância em Saúde, realiza neste sábado (8), o Dia D de Mobilização Nacional contra a Dengue e outras Arboviroses, conforme orientação do Ministério da Saúde.

As atividades começam às 8h30, em frente à Secretaria de Meio Ambiente, no Lago Municipal, com uma ação de abertura com orientações e entrega de material educativo à comunidade. A partir das 9h, ocorre a 9ª Caminhada Cascavel contra a Dengue pela pista de caminhada do Lago. O ponto de partida será em frente à Secretaria de Meio Ambiente, e toda a população está convidada a participar e abraçar essa causa.

Ações Educativas e de Prevenção

Após a Caminhada a equipe de Educação em Saúde da Vigilância em Saúde Ambiental estará no Zoológico Municipal, desenvolvendo atividades lúdicas e educativas com as crianças, incluindo jogos e brincadeiras até as 16h.

No período da tarde as ações continuam em diferentes pontos da cidade, envolvendo agentes de Endemias. A partir das 13h30 as equipes vão distribuir realizar vistorias e orientações sobre prevenção ao mosquito Aedes aegypti por diversos bairros, além da entrega de material informativo. A Secretaria de Saúde pede que a comunidade receba os agentes para realizar o trabalho. As localidades serão: Cataratas, Colonial, Tarumã, Pinheiros, Terra Nova, Santo Onofre, Montreal, Jardim União e Presidente.