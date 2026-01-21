Cascavel e Paraná - O combate ao mosquito Aedes aegypti segue intensificado em Cascavel, mesmo durante o período de férias. A equipe de Educação em Saúde Ambiental realiza ações lúdicas em pontos estratégicos da cidade para conscientizar, principalmente as crianças, sobre a importância de eliminar possíveis criadouros do vetor.

As atividades começaram na terça-feira (20), no Zoológico de Cascavel, e continuam nos próximos dias, sempre às 14h. A programação segue nesta quarta-feira (21), novamente no Zoo; na quinta-feira (22), no Complexo Esportivo Ciro Nardi; e retorna ao Zoológico na próxima terça-feira (27).

Ações de combate ao Aedes aegypti

Segundo a gerente de Vigilância em Saúde Ambiental, Clair Wagner, as ações priorizam locais com grande circulação de pessoas. “Utilizamos brincadeiras e atividades interativas para orientar as crianças sobre os cuidados necessários para evitar a proliferação do Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela”, explica.

Vistorias

O Município mantém vigilância permanente contra o mosquito. As equipes de Controle de Endemias realizam vistorias diárias nas residências e, somente no ano passado, foram feitas mais de 400 mil inspeções. Ainda assim, a participação da população é essencial, com a recomendação de uma faxina semanal.

De acordo com o informe epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao calendário de 2025, Cascavel registrou 384 casos confirmados de dengue e 2.349 de chikungunya no último ano.