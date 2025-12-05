Cascavel e Paraná - A Secretaria de Saúde de Cascavel recebeu nesta sexta-feira (5) 1.258 doses da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), destinadas a gestantes a partir da 28ª semana. A medida busca reduzir casos de bronquiolite e pneumonia em recém-nascidos. A distribuição começou hoje e, a partir de segunda-feira (8), todas as UBSs e USFs do município passam a oferecer a vacina, aplicada de segunda a sexta-feira, das 8h até 15 minutos antes do fim do expediente, inclusive no horário de almoço.

O imunizante, antes disponível apenas na rede privada por cerca de R$ 1,6 mil, agora integra o calendário do SUS e pode ser aplicado gratuitamente. Segundo o secretário de Saúde, Ali Haidar, este é um momento importante para a proteção dos bebês no município. “Vamos começar imediatamente a vacinação, pois é uma proteção eficaz contra o agravamento de doenças”, destacou.