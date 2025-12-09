Cascavel e Paraná - A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel recebeu mais de 1,2 mil doses de vacinas contra o VSR (Vírus Sincicial Respiratório), destinadas às gestantes a partir da 28ª semana. O objetivo é reduzir casos de bronquiolite e pneumonia em recém-nascidos e a partir desta segunda-feira (8) já iniciou a imunização nas unidades de saúde de toda a cidade.
A aplicação das doses acontece sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8h até 15 minutos antes do encerramento de expediente das unidades, inclusive com atendimento no horário de almoço. O novo imunizante foi incorporado ao calendário de vacinação do SUS (Sistema Único de Saúde) neste ano, antes só estava disponível na rede privada, a um custo médio de R$ 1,6 mil, agora a vacina está disponível gratuitamente na rede pública. Dentre os imunizantes disponíveis no país, esta vacina é a mais cara já disponibilizada.
De acordo com o secretário de Saúde, Ali Haidar, a importância deste momento inédito para a rede de saúde e para a proteção da saúde dos bebês cascavelenses. “Vamos começar imediatamente a aplicação das vacinas, porque é uma proteção eficaz ao agravamento de doenças. É uma conquista para a saúde pública e principalmente para a população”, frisou.
A vacina é aplicada em dose única, sem restrição de idade materna. O objetivo é proteger o recém-nascido nos primeiros seis meses de vida, período de maior vulnerabilidade para doenças graves causadas pelo VSR, como bronquiolite e pneumonia. A gestante, ao ser vacinada, transfere anticorpos ao feto pela placenta, reduzindo os riscos de infecção grave e complicações respiratórias.
O VSR é uma das principais causas de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) em bebês, especialmente nos menores de seis meses. A infecção pode evoluir para quadros graves, exigindo internação hospitalar.
Febre amarela
Outro alerta da Saúde é referente a imunização contra a febre amarela. Com a aproximação das festividades de final de ano e o aumento do fluxo de viagens para áreas de risco, locais de mata, como áreas rurais e cachoeiras, a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) reforça a importância de tomar a vacina contra a febre amarela, pois o imunizante leva cerca de 10 dias para garantir a proteção completa. A vacina exigida também para ingresso em diversos países e está disponível em todas as unidades de saúde.
A doença é um agravo imunoprevenível, o que significa que a vacinação correta elimina o risco de desenvolver a doença. O Paraná não registra casos humanos locais de febre amarela desde 2019, com a última ocorrência registrada em maio daquele ano. A febre amarela é uma doença viral infecciosa e febril aguda transmitida pela picada de mosquitos infectados. No Brasil, existem dois ciclos de transmissão: o silvestre, onde macacos e mosquitos silvestres atuam, e o urbano, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti (o mesmo da dengue), mas esse não é registrado no Brasil desde 1942.