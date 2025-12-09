Cascavel e Paraná - A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) de Cascavel recebeu mais de 1,2 mil doses de vacinas contra o VSR (Vírus Sincicial Respiratório), destinadas às gestantes a partir da 28ª semana. O objetivo é reduzir casos de bronquiolite e pneumonia em recém-nascidos e a partir desta segunda-feira (8) já iniciou a imunização nas unidades de saúde de toda a cidade.

A aplicação das doses acontece sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 8h até 15 minutos antes do encerramento de expediente das unidades, inclusive com atendimento no horário de almoço. O novo imunizante foi incorporado ao calendário de vacinação do SUS (Sistema Único de Saúde) neste ano, antes só estava disponível na rede privada, a um custo médio de R$ 1,6 mil, agora a vacina está disponível gratuitamente na rede pública. Dentre os imunizantes disponíveis no país, esta vacina é a mais cara já disponibilizada.

De acordo com o secretário de Saúde, Ali Haidar, a importância deste momento inédito para a rede de saúde e para a proteção da saúde dos bebês cascavelenses. “Vamos começar imediatamente a aplicação das vacinas, porque é uma proteção eficaz ao agravamento de doenças. É uma conquista para a saúde pública e principalmente para a população”, frisou.

A vacina é aplicada em dose única, sem restrição de idade materna. O objetivo é proteger o recém-nascido nos primeiros seis meses de vida, período de maior vulnerabilidade para doenças graves causadas pelo VSR, como bronquiolite e pneumonia. A gestante, ao ser vacinada, transfere anticorpos ao feto pela placenta, reduzindo os riscos de infecção grave e complicações respiratórias.