Cascavel apresenta médio risco para infestação do mosquito Aedes Aegypti

SAÚDE

Agentes de Endemias farão vistorias em cerca de 5 mil imóveis nesta segunda (24)

Cascavel - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realizará entre hoje (24) e quarta-feira (26) o 2º LIRAa, Levantamento de Índice Rápido e Amostral do Aedes Aegypti. Os agentes de Endemias vão vistoriar cerca de 4.750 imóveis neste período, para o levantamento do índice de Infestação no Município. […]