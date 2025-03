Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe começa no dia 7 de abril

O Ministério da Saúde anunciou que vai começar no dia 7 de abril a Campanha Nacional contra a gripe. A partir desta segunda-feira (24), mais de 5,4 milhões de doses da vacina já começaram a ser distribuídas para todos os estados e no começo de abril uma nova remessa será distribuída, mais um reforço na vacinação. Desse total, 332 mil serão entregues ao Paraná. A campanha inicia para todo o público-alvo, sendo que a estratégia será mantida ao longo do ano, indo além das campanhas sazonais e se integrando ao “Calendário Nacional de Vacinação”.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, falou para a imprensa como funcionará o plano de vacinação contra influenza neste ano e destacou sobre a importância de se vacinar.

Para o ministro, apesar do início oficial da vacinação estar marcado para o dia 7 de abril, o Ministério da Saúde recomenda que os Municípios iniciem a estratégia assim que receberam as doses do imunizante. Para além dos grupos prioritários que já fazem parte do Calendário Nacional de Vacinação como crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos, o público-alvo da estratégia também é formado por diversos grupos.

Para a vacinação de 2025, o Ministério da Saúde adquiriu 73, 6 milhões de doses. A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários do Calendário Nacional de Vacinação, que incluem crianças, gestantes e idosos, com estimativa de público-alvo em cerca de 50 milhões de pessoas.