Campanha de Multivacinação terá mais de 1,3 mil salas abertas neste sábado no Paraná

Paraná - Curitiba –A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) convoca os paranaenses para a Campanha Estadual de Multivacinação, que ocorrerá neste sábado (18), o Dia D. A ação vai abranger 326 municípios paranaenses e faz parte da campanha nacional para ampliar a cobertura vacinal da população – outros 30 municípios já realizaram ou farão a ação em outro dia. A meta é aplicar 150 mil doses de vacinas do Calendário Nacional de Imunização.

Mais de 1.370 salas de vacinação estarão abertas (8h às 17h) e 9.748 profissionais da saúde participarão do movimento, visando atualizar o calendário de imunização de todos os públicos, principalmente crianças e adolescentes.

Colocar em dia a caderneta de vacinação ajuda a reduzir o risco de reintrodução ou disseminação de doenças que podem ser prevenidas com a imunização, seguindo as orientações e estratégias de rotina e das campanhas vigentes (influenza, dengue, resgate do HPV e Covid-19) e intensificar a vacinação contra sarampo e febre amarela até 59 anos.

“Durante a semana, muitas pessoas não conseguem se deslocar até os pontos de vacinação por causa da rotina de trabalho. Por isso, o Dia D acontece no sábado, justamente para ampliar o acesso das famílias. Nossa intenção é oferecer toda a estrutura necessária para que a campanha tenha o melhor resultado possível”, disse o secretário de Estado de Saúde em exercício, César Neves.

Campanha Estadual de Multivacinação

Campanha