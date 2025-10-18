Campanha de Multivacinação terá mais de 1,3 mil salas abertas neste sábado no Paraná

Paraná - Curitiba –A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) convoca os paranaenses para a Campanha Estadual de Multivacinação, que ocorrerá neste sábado (18), o Dia D. A ação vai abranger 326 municípios paranaenses e faz parte da campanha nacional para ampliar a cobertura vacinal da população – outros 30 municípios já realizaram ou farão a ação em outro dia. A meta é aplicar 150 mil doses de vacinas do Calendário Nacional de Imunização.
Mais de 1.370 salas de vacinação estarão abertas (8h às 17h) e 9.748 profissionais da saúde participarão do movimento, visando atualizar o calendário de imunização de todos os públicos, principalmente crianças e adolescentes.
Colocar em dia a caderneta de vacinação ajuda a reduzir o risco de reintrodução ou disseminação de doenças que podem ser prevenidas com a imunização, seguindo as orientações e estratégias de rotina e das campanhas vigentes (influenza, dengue, resgate do HPV e Covid-19) e intensificar a vacinação contra sarampo e febre amarela até 59 anos.
“Durante a semana, muitas pessoas não conseguem se deslocar até os pontos de vacinação por causa da rotina de trabalho. Por isso, o Dia D acontece no sábado, justamente para ampliar o acesso das famílias. Nossa intenção é oferecer toda a estrutura necessária para que a campanha tenha o melhor resultado possível”, disse o secretário de Estado de Saúde em exercício, César Neves.
Campanha Estadual de Multivacinação
Campanha
No dia 6 de outubro, o Paraná deu início à Campanha de Multivacinação, que segue até o próximo dia 31, com a ação intensiva e abrangente neste Dia D (18). As vacinas disponíveis são: hepatite B, pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), pneumocócica 10 valente, meningocócica C, meningocócica ACWY, tríplice viral (SCR), varicela, hepatite A, febre amarela, rotavírus, HPV, DTP, covid-19 e influenza.
A ação conjunta entre os governos federal, estadual e municipais pretende incentivar a população a ir até os postos de saúde ou unidades de saúde onde serão administradas as vacinas.
Ações em Cascavel
Cascavel
A Prefeitura de Cascavel, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza neste sábado (18) o Dia D da Multivacinação. Durante todo o dia, as 46 unidades de saúde estarão abertas das 8h às 17h, oferecendo todas as vacinas do calendário nacional para crianças, adolescentes e adultos.