Paraná - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta pessoas que convivem com diabetes sobre a necessidade de reforçar os cuidados durante os períodos de calor intenso. As altas temperaturas do verão, aliadas às mudanças na rotina e na alimentação, podem descompensar os níveis de glicose no sangue tanto de quem usa insulina quanto de quem faz uso de medicamentos orais, aumentando o risco de hipoglicemia ou hiperglicemia.

O calor excessivo pode interferir diretamente no tratamento. Em pacientes insulinodependentes, a vasodilatação acelera a absorção do hormônio, enquanto, para quem utiliza antidiabéticos orais, o calor e a desidratação podem comprometer o metabolismo da glicose e a eficácia do medicamento. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destaca que o monitoramento deve ser intensificado. “Os sintomas do calor podem se confundir com os de uma crise glicêmica. É fundamental não descuidar do controle, da hidratação e da conservação correta da medicação”, afirmou.

Entre os principais cuidados está o armazenamento dos medicamentos. A insulina é termossensível e perde eficácia quando exposta a altas temperaturas, devendo ser transportada em bolsas térmicas, sem contato direto com o gelo. Os medicamentos orais também precisam ser mantidos em locais frescos, arejados e longe do sol, evitando deixá-los em carros ou ambientes quentes.

A Sesa orienta ainda atenção redobrada com os pés, evitando andar descalço em superfícies quentes, além de manter hidratação constante com água, evitando bebidas açucaradas e o consumo excessivo de álcool, que pode provocar hipoglicemia tardia. A recomendação inclui manter o fracionamento das refeições, mesmo durante viagens ou lazer, priorizando alimentos leves como frutas e verduras.