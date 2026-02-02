Paraná - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta pessoas que convivem com diabetes sobre a necessidade de reforçar os cuidados durante os períodos de calor intenso. As altas temperaturas do verão, aliadas às mudanças na rotina e na alimentação, podem descompensar os níveis de glicose no sangue tanto de quem usa insulina quanto de quem faz uso de medicamentos orais, aumentando o risco de hipoglicemia ou hiperglicemia.
O calor excessivo pode interferir diretamente no tratamento. Em pacientes insulinodependentes, a vasodilatação acelera a absorção do hormônio, enquanto, para quem utiliza antidiabéticos orais, o calor e a desidratação podem comprometer o metabolismo da glicose e a eficácia do medicamento. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destaca que o monitoramento deve ser intensificado. “Os sintomas do calor podem se confundir com os de uma crise glicêmica. É fundamental não descuidar do controle, da hidratação e da conservação correta da medicação”, afirmou.
Entre os principais cuidados está o armazenamento dos medicamentos. A insulina é termossensível e perde eficácia quando exposta a altas temperaturas, devendo ser transportada em bolsas térmicas, sem contato direto com o gelo. Os medicamentos orais também precisam ser mantidos em locais frescos, arejados e longe do sol, evitando deixá-los em carros ou ambientes quentes.
A Sesa orienta ainda atenção redobrada com os pés, evitando andar descalço em superfícies quentes, além de manter hidratação constante com água, evitando bebidas açucaradas e o consumo excessivo de álcool, que pode provocar hipoglicemia tardia. A recomendação inclui manter o fracionamento das refeições, mesmo durante viagens ou lazer, priorizando alimentos leves como frutas e verduras.
Orientações e Cuidados Essenciais
No Paraná, o atendimento às pessoas com diabetes segue a Linha Guia de Diabetes Mellitus e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas nacionais. O cuidado começa na Atenção Primária à Saúde, com avaliação de riscos, prevenção de complicações, fornecimento gratuito de medicamentos e encaminhamento para especialistas quando necessário. “O diabetes exige vigilância contínua. Seguir corretamente as orientações de saúde, especialmente no verão, é essencial para garantir qualidade de vida e evitar complicações graves”, reforça a Sesa.
O que é Diabetes Mellitus?
O Diabetes Mellitus é uma doença crônica causada pela produção insuficiente ou resistência à ação da insulina, resultando em níveis elevados de glicose no sangue. Sem controle adequado, pode levar a complicações sérias, como problemas cardiovasculares, renais, neurológicos, cegueira e amputações, tornando o tratamento contínuo e preventivo fundamental.
Fonte: AEN