Brasil - O Brasil está próximo de lançar sua primeira vacina totalmente nacional contra a covid-19. A SpiN-TEC, desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), acaba de ter os resultados de segurança publicados em artigo científico, comprovando que o imunizante é seguro. A vacina entra agora na fase final dos estudos clínicos e pode estar disponível para a população até o início de 2027.

A SpiN-TEC foi criada pelo Centro de Tecnologia de Vacinas (CT-Vacinas) da UFMG, em parceria com a Fundação Ezequiel Dias (Funed). O projeto é financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), por meio da Finep.

Segundo Ricardo Gazzinelli, coordenador do CT-Vacinas, os testes mostraram que a vacina é imunogênica e provoca menos efeitos colaterais do que a vacina da Pfizer. “Ela induziu resposta imune nos voluntários e causou menos reações adversas do que a vacina que usamos como comparação”, afirmou.

A tecnologia usada é inovadora: a SpiN-TEC atua na imunidade celular, treinando o sistema imunológico para reconhecer e destruir apenas células infectadas. Essa abordagem mostrou eficácia superior contra variantes do vírus, tanto em testes com animais quanto em dados preliminares em humanos.

Testes clínicos em andamento

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) investiu R$ 140 milhões no projeto, por meio da RedeVírus, apoiando desde os testes pré-clínicos até as fases clínicas 1, 2 e 3.

Na fase 1, participaram 36 voluntários entre 18 e 54 anos, com foco na segurança da vacina em diferentes dosagens. A fase 2 envolveu 320 participantes. Agora, os pesquisadores aguardam autorização da Anvisa para iniciar a fase 3, com cerca de 5,3 mil voluntários de todas as regiões do país.