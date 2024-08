Boletim semanal da dengue confirma mais 305 casos no Paraná

BELEZA

Foz do Iguaçu e Cascavel recebem Workshop de Estética

O Conselho Regional de Biomedicina do Paraná 6ª Região (CRBM6) vai realizar dois Workshops de Estética para atualizar conhecimentos e debater vários temas relacionados à profissão. Em Foz do Iguaçu, o evento será no dia 23 de agosto (sexta), das 18h30 às 22h30, no auditório do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu (CESUFOZ), […]