Toledo - A atual situação do Hospital Regional de Toledo foi tema de uma reunião técnica realizada na manhã desta quinta-feira (6), na Prefeitura de Toledo. O encontro reuniu representantes da administração municipal, do Ministério Público do Paraná (MPPR), da 20ª Regional de Saúde, do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) – organização responsável pela gestão do hospital – e do Conselho Municipal de Saúde.

O objetivo da reunião foi avaliar o modelo de concessão atualmente em vigor e discutir alternativas que garantam a continuidade e a melhoria do atendimento à população de Toledo e região.

O prefeito Mario Costenaro destacou que o encontro teve caráter técnico e construtivo.

“Tivemos uma reunião de trabalho com o Ideas, o Ministério Público, a Regional de Saúde e toda nossa equipe, analisando o modelo de gestão atual. Existem questões que precisam ser resolvidas e possibilidades de novos caminhos, mas o foco de tudo é o cidadão. Queremos avançar e melhorar o atendimento, especialmente na média e alta complexidade”, assegurou o prefeito. “O Hospital Regional tem papel fundamental em toda a rede de saúde de Toledo e região. Nosso compromisso é manter e aprimorar os serviços, e essa reunião foi estratégica para buscar soluções nesse sentido”, acrescentou.

O promotor de Justiça José Roberto Moreira considerou o encontro produtivo e necessário diante das dificuldades apresentadas.