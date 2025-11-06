Toledo - A atual situação do Hospital Regional de Toledo foi tema de uma reunião técnica realizada na manhã desta quinta-feira (6), na Prefeitura de Toledo. O encontro reuniu representantes da administração municipal, do Ministério Público do Paraná (MPPR), da 20ª Regional de Saúde, do Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas) – organização responsável pela gestão do hospital – e do Conselho Municipal de Saúde.
O objetivo da reunião foi avaliar o modelo de concessão atualmente em vigor e discutir alternativas que garantam a continuidade e a melhoria do atendimento à população de Toledo e região.
O prefeito Mario Costenaro destacou que o encontro teve caráter técnico e construtivo.
“Tivemos uma reunião de trabalho com o Ideas, o Ministério Público, a Regional de Saúde e toda nossa equipe, analisando o modelo de gestão atual. Existem questões que precisam ser resolvidas e possibilidades de novos caminhos, mas o foco de tudo é o cidadão. Queremos avançar e melhorar o atendimento, especialmente na média e alta complexidade”, assegurou o prefeito. “O Hospital Regional tem papel fundamental em toda a rede de saúde de Toledo e região. Nosso compromisso é manter e aprimorar os serviços, e essa reunião foi estratégica para buscar soluções nesse sentido”, acrescentou.
O promotor de Justiça José Roberto Moreira considerou o encontro produtivo e necessário diante das dificuldades apresentadas.
“Recebemos relatos sobre atrasos de pagamentos, falta de insumos e medicamentos. A reunião foi produtiva, porque permitiu ouvir o Ideas e construir possíveis caminhos para resolver esses problemas”, explicou. “O Ministério Público atua como mediador, por se tratar de um tema de grande relevância pública. Nosso papel é evitar o agravamento da situação e garantir a continuidade dos serviços de saúde. Vamos encaminhar um ofício à Secretaria de Estado da Saúde e à Procuradoria-Geral do Estado para avaliar uma eventual contribuição financeira do governo estadual ao hospital”, adiantou o promotor.
O diretor do Ideas, Sandro Demetrio, reconheceu o desequilíbrio financeiro enfrentado pela unidade e apontou medidas para mitigar os impactos.
“A operação do Hospital Regional de Toledo é, hoje, subfinanciada. Precisamos rever esse modelo e buscar equilíbrio econômico. Há compromissos assumidos na inauguração do hospital que ainda não foram cumpridos, e estamos dialogando com o Estado para encontrar soluções”, explicou. “Algumas mudanças vão demandar tempo, mas já estamos implementando ações para minimizar os problemas de pagamento a fornecedores e funcionários. Nossa expectativa é que entre novembro e janeiro a situação comece a se estabilizar”, completou.
O encontro foi considerado por todos como um passo importante para a construção de soluções conjuntas que assegurem o funcionamento e a qualidade dos serviços prestados pelo Hospital Regional de Toledo à população da cidade e de toda a região Oeste.
Fonte: Prefeitura de Toledo