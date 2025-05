Aumento da presença de Influenza nos exames do Lacen reforça importância da vacina

Curitiba - A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) alerta para o avanço da presença do vírus Influenza nas amostras analisadas pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/PR). De acordo com os exames processados entre o início de janeiro e 23 de maio, o vírus Influenza A passou a representar 30,5% das amostras positivas na última semana, um grande salto se comparado aos 0,5% registrados em janeiro. Com isso, a Influenza A superou o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), cuja presença caiu de 27% para 22%.

As coletas são realizadas em hospitais e serviços de saúde, além das unidades sentinelas, distribuídas em todas as regiões do Paraná, que enviam amostras aleatórias de pacientes com sintomas respiratórios ao Lacen.

Atualmente, Influenza e Vírus Sincicial Respiratório somam mais da metade dos resultados positivos analisados. Se a tendência de crescimento se mantiver, maio poderá registrar o maior número de amostras positivas para o vírus Influenza desde janeiro de 2023, quando foi decretado oficialmente o fim da pandemia de Covid-19.

Os dados mais recentes de monitoramento dos vírus respiratórios também mostram que, em 2025, o Paraná confirmou 611 casos e 56 mortes por Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG) associadas à Influenza. No acumulado do ano, o Estado soma 9.255 casos e 436 mortes por SRAG hospitalizadas.