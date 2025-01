Aumentam os casos de Chikungunya e com eles a preocupação com a doença

SAÚDE

Dengue: Saúde alerta para cuidados com retorno do sorotipo 3, ausente desde 2016

Cascavel - O retorno da circulação do sorotipo 3 nos municípios do Paraná fez com que a Sesa (Secretaria Estadual de Saúde) emitisse um alerta para o aumento do número de casos e cuidados com a dengue para evitar a doença. O sorotipo passou a circular no Estado no ano passado, mas antes disso, a […]