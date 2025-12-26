Brasil - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de produtos à base de alulose. A medida atinge itens da empresa Sainte Marie Importação e Exportação.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (22).

Restrição da Anvisa

Segundo a Anvisa, a alulose não está incluída na lista de substâncias autorizadas para uso como adoçante ou ingrediente alimentar no Brasil.