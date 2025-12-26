Brasil - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de produtos à base de alulose. A medida atinge itens da empresa Sainte Marie Importação e Exportação.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (22).
Restrição da Anvisa
Segundo a Anvisa, a alulose não está incluída na lista de substâncias autorizadas para uso como adoçante ou ingrediente alimentar no Brasil.
A agência explica que todo alimento ou ingrediente novo, sem histórico de consumo no país, precisa passar por avaliação e aprovação prévia.
Análise Técnica
Na análise técnica, a Anvisa verifica se o processo de fabricação não gera ou concentra substâncias prejudiciais à saúde, nem ultrapassa os limites considerados seguros para a população.
Fonte: Agência Brasil