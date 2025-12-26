A Anvisa proíbe produtos à base de alulose no Brasil por falta de autorização para uso como adoçante e ingrediente alimentar - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A Anvisa proíbe produtos à base de alulose no Brasil por falta de autorização para uso como adoçante e ingrediente alimentar - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Brasil - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização, distribuição, importação, propaganda e uso de produtos à base de alulose. A medida atinge itens da empresa Sainte Marie Importação e Exportação.

A decisão foi publicada no Diário Oficial da União na última segunda-feira (22).

Restrição da Anvisa

Segundo a Anvisa, a alulose não está incluída na lista de substâncias autorizadas para uso como adoçante ou ingrediente alimentar no Brasil.

A agência explica que todo alimento ou ingrediente novo, sem histórico de consumo no país, precisa passar por avaliação e aprovação prévia.

Análise Técnica

Na análise técnica, a Anvisa verifica se o processo de fabricação não gera ou concentra substâncias prejudiciais à saúde, nem ultrapassa os limites considerados seguros para a população.

Fonte: Agência Brasil

