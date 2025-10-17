Paraná - O Paraná recebeu, nesta sexta-feira (17), 424 ampolas de etanol farmacêutico adquiridas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

O medicamento utilizado como antídoto para os casos de intoxicação por metanol está armazenado no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) e será enviado, na próxima semana, para as quatro Macrorregionais de Saúde e para Curitiba, juntamente com outras 180 ampolas que o Estado recebeu do Ministério da Saúde (MS).

A Sesa já descentralizou as 84 doses de fomepizol recebidas do Ministério da Saúde no último dia 10. Elas foram enviadas para as quatro Macrorregionais de Saúde e também para Curitiba.

Quatro pacientes do Paraná já receberam o antídoto. Cada paciente é avaliado individualmente, com base em critérios clínicos e laboratoriais para definir a dosagem necessária. Agora com um novo medicamento, a avaliação definirá qual antídoto o paciente receberá.

“Recebemos as 424 ampolas do etanol farmacêutico que se junta às 84 ampolas do fomepizol que veio do Ministério da Saúde. Continuamos atentos, temos polos de referência que vão receber o etanol além do município de Curitiba, que é onde registramos o maior número de casos confirmados até agora. Volto a insistir em todas as precauções em relação ao consumo de bebidas destiladas, principalmente aquelas fracionadas em doses. É um cuidado que temos que ter nesse momento”, relatou o secretário de Estado da Saúde em exercício, César Neves.

NOTIFICAÇÕES

A Sesa atualizou, nesta sexta-feira (17), o boletim dos casos notificados por intoxicação por metanol no Paraná. Dois seguem em investigação: um óbito em Foz do Iguaçu (homem de 59 anos) que aguarda o resultado do exame laboratorial, e um em Piraquara, homem de 21 anos que está internado com quadro estável. Foi realizada a coleta de amostra para exame e a Secretaria aguarda o resultado.

O Paraná tem ao todo 18 notificações, sendo 4 casos confirmados em Curitiba, 12 descartados e os 2 que seguem em investigação.

SINTOMAS E SINAIS DE ALERTA

É importante ficar atento aos sintomas de intoxicação por metanol. A substância não pode ser identificada pelo cheiro ou sabor, pois não altera a bebida.