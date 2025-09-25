Ambulatório do campus de Cascavel oferece exames preventivos gratuitos

Cascavel e Paraná - O mês de outubro se aproxima e, com ele, aumentam as ações voltadas à prevenção de doenças como o câncer de colo do útero. Pensando nisso, o Pronto Atendimento Psicológico e Saúde Integrada (PAPSI) oferecerá, no dia 4 de outubro, exames preventivos (Papanicolau) de forma gratuita para todas as mulheres interessadas do campus que se inscreverem.
Podem realizar o exame integrantes da comunidade acadêmica (alunas, docentes, servidoras e colaboradoras) e também mulheres da comunidade externa. Não há nenhum custo.
Os atendimentos ocorrerão das 8h às 12h, no ambulatório do PAPSI, em parceria com professores e acadêmicos do curso de Enfermagem do campus de Cascavel.
Para inscrições e mais informações, entre em contato pelos telefones: (45) 3220-3271 (45) 99137-0966.
Dados do INCA
Segundo levantamento do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil estima-se, para cada ano do triênio 2023-2025, 17.010 novos casos de câncer de colo do útero, o que corresponde a um risco de 15,38 casos por 100 mil mulheres.
O risco é mais elevado nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com taxas de 20,48, 17,59 e 16,66 casos por 100 mil mulheres, respectivamente.
O câncer de colo do útero é o terceiro mais incidente entre mulheres no país e na região Centro-Oeste. Já nas regiões Norte e Nordeste, ocupa o segundo lugar; no Sul, o quarto; e no Sudeste, o quinto.
Infelizmente, a maioria das pacientes ainda recebe o diagnóstico em estágio avançado ou metastático. Somente em 2023, foram registrados 7.209 óbitos pela doença no Brasil, resultando em uma taxa de mortalidade de 4,79 por 100 mil mulheres.
As diferenças regionais também são marcantes: na Região Norte, por exemplo, a taxa chegou a 9,47 por 100 mil mulheres, quase o dobro da média nacional. O câncer de colo do útero foi a terceira causa de morte por câncer em mulheres no país e no Centro-Oeste; a segunda no Norte; a terceira no Nordeste; a quinta no Sul e no Sudeste.
Especialistas reforçam que a adoção de hábitos de vida saudáveis é importante, mas destacam que a realização regular do exame preventivo é fundamental, pois possibilita o diagnóstico precoce e o início imediato do tratamento, aumentando significativamente as chances de cura.