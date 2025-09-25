Ambulatório do campus de Cascavel oferece exames preventivos gratuitos

Cascavel e Paraná - O mês de outubro se aproxima e, com ele, aumentam as ações voltadas à prevenção de doenças como o câncer de colo do útero. Pensando nisso, o Pronto Atendimento Psicológico e Saúde Integrada (PAPSI) oferecerá, no dia 4 de outubro, exames preventivos (Papanicolau) de forma gratuita para todas as mulheres interessadas do campus que se inscreverem.

Podem realizar o exame integrantes da comunidade acadêmica (alunas, docentes, servidoras e colaboradoras) e também mulheres da comunidade externa. Não há nenhum custo.

Os atendimentos ocorrerão das 8h às 12h, no ambulatório do PAPSI, em parceria com professores e acadêmicos do curso de Enfermagem do campus de Cascavel.

Para inscrições e mais informações, entre em contato pelos telefones: (45) 3220-3271 (45) 99137-0966.

Dados do INCA

Segundo levantamento do Instituto Nacional do Câncer (INCA), no Brasil estima-se, para cada ano do triênio 2023-2025, 17.010 novos casos de câncer de colo do útero, o que corresponde a um risco de 15,38 casos por 100 mil mulheres.