Alta Conformidade: HUOP recebe título que confirma práticas de segurança aos pacientes

Cascavel e Paraná - Seguindo os critérios estabelecidos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) o HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná), recebeu nesta quarta-feira (28) certificado de “Alta Conformidade” expedido pela Sesa (Secretaria de Estado de Saúde) do Paraná. A certificação confirma a responsabilidade do HUOP com as práticas de segurança ao paciente, no ano de 2024.

O hospital tem um setor dedicado à segurança do paciente seguindo critérios sobre essas atitudes ou condutas a serem adotadas. O diretor-geral do HUOP, Rafael Muniz, explicou que foi feita uma auditoria de outra instituição treinada para isso, que faz uma vistoria no hospital, no qual são observados se os critérios estabelecidos pela Anvisa estão sendo seguidos. “Ficamos muito felizes em receber esse certificado que significa que cumprimos tudo em relação à segurança do paciente”, salientou.

Segundo ele, a equipe passou três dias dentro do hospital conferindo diversos itens e que este é o quarto ano que o hospital recebe o certificado, mas que eles sempre trabalham para melhorar a atenção plena à segurança do paciente. “Recebemos uma atenção especializada em relação a essas boas práticas de segurança do paciente, já é uma vitória, porque o hospital, com o nível de lotação consegue atender aos critérios”, relatou.

Leitos

Muniz lembrou que a instituição tem ao todos 360 leitos, mas sempre mantêm uma média de mais de 400 pacientes internados, ou seja, um número muito além da capacidade e, mesmo assim, conseguem atender a tudo o que está previsto de critérios, como por exemplo, colocar uma sonda em um paciente até fazer uma intubação e que isso reflete na qualidade dos serviços prestados e para que o paciente não tenha uma infecção hospitalar.