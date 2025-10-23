Cascavel - O período entre 21 de setembro e 18 de outubro de 2025 (Semanas Epidemiológicas 39 a 42) registrou 224 novas notificações de dengue em Cascavel, com um caso positivo confirmado laboratorialmente neste intervalo.
No acumulado do período epidemiológico (dezembro/2024 a 18/10/2025), o município soma 10.673 notificações e 372 casos positivos laboratorialmente, mantendo a circulação do Aedes aegypti. A Chikungunya, que já provocou cinco óbitos, segue exigindo atenção especial, com 2.342 casos positivos acumulados no mesmo período.
Segundo o relatório da Vigilância Epidemiológica (SE 01 a SE 42/2025), os bairros com maior número de casos positivos de dengue são Interlagos (40 casos), Periollo (38) e Cascavel Velho (32). A Chikungunya apresenta risco máximo nas regiões de Morumbi, Cataratas e Brasília.
Os bairros Morumbi, Floresta e Interlagos concentram alta transmissão das duas doenças, indicando áreas onde a população deve intensificar a eliminação de focos do mosquito.
Prevenção e Combate ao Aedes Aegypti
A Secretaria de Saúde destaca que a chegada do verão e das chuvas torna o ambiente propício para a proliferação do Aedes, mas que a situação pode ser controlada com a colaboração dos moradores.
A prevenção depende de cuidados simples e constantes: eliminar água parada em vasos, garrafas, pneus e calhas; manter caixas d’água e tonéis bem vedados; lavar recipientes que armazenam água com escova e sabão e manter o lixo tampado.
Outra ação importante é a coleta gratuita de volumosos oferecida pelo município, que evita que sofás, guarda-roupas, armários e outros móveis inservíveis sejam descartados nas ruas ou em áreas abertas, locais que podem se tornar criadouros do mosquito.
Para agendar a coleta gratuita de volumosos, basta ligar nos telefones 3902-1392 e 3902-1383 ou enviar mensagem via WhatsApp (45) 99146-1501, informando nome completo, CPF, telefone, endereço e foto legível dos resíduos.
Fonte: Secom