Cascavel - O período entre 21 de setembro e 18 de outubro de 2025 (Semanas Epidemiológicas 39 a 42) registrou 224 novas notificações de dengue em Cascavel, com um caso positivo confirmado laboratorialmente neste intervalo.

No acumulado do período epidemiológico (dezembro/2024 a 18/10/2025), o município soma 10.673 notificações e 372 casos positivos laboratorialmente, mantendo a circulação do Aedes aegypti. A Chikungunya, que já provocou cinco óbitos, segue exigindo atenção especial, com 2.342 casos positivos acumulados no mesmo período.

Segundo o relatório da Vigilância Epidemiológica (SE 01 a SE 42/2025), os bairros com maior número de casos positivos de dengue são Interlagos (40 casos), Periollo (38) e Cascavel Velho (32). A Chikungunya apresenta risco máximo nas regiões de Morumbi, Cataratas e Brasília.

Os bairros Morumbi, Floresta e Interlagos concentram alta transmissão das duas doenças, indicando áreas onde a população deve intensificar a eliminação de focos do mosquito.

Prevenção e Combate ao Aedes Aegypti

A Secretaria de Saúde destaca que a chegada do verão e das chuvas torna o ambiente propício para a proliferação do Aedes, mas que a situação pode ser controlada com a colaboração dos moradores.