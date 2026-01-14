Acesso ao atendimento pré-natal em Toledo é o 2º melhor do Brasil, diz CLP

Toledo - A cidade de Toledo alcançou um dos melhores desempenhos do país no acesso ao atendimento pré-natal, de acordo com a edição mais recente do Ranking da Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Com base em dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), o município ficou na segunda colocação nacional no indicador que mede a proporção de mães que realizaram sete ou mais consultas antes do parto.

Em 2023, 94,22% das mães de crianças nascidas vivas em Toledo atingiram esse patamar, percentual superado apenas por Paranavaí (PR), que lidera o ranking nacional, com 96,51%. Na edição anterior do levantamento, Toledo já figurava entre os melhores do país, em terceiro lugar, com 93,45%, o que evidencia uma evolução no acesso e na adesão ao acompanhamento pré-natal.

O estudo avaliou 418 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. Além de Paranavaí e Toledo, outras cidades do Paraná aparecem entre as 20 mais bem colocadas no indicador: Apucarana (4º/93,29%), Pato Branco (10º/92,11%), Cianorte (12º/91,81%), Curitiba (13º/91,76%), Francisco Beltrão (17º/91,34%), Umuarama (18º/91,14%) e Arapongas (20º/90,53%). No cenário nacional, dois municípios paulistas completam o Top 5: Itapeva, em terceiro (93,58%), e Votuporanga, em quinto (93,27%).

O indicador de pré-natal integra o pilar “Acesso à saúde”, um dos 13 que compõem o ranking do CLP. Nesta área, Toledo registrou índice 65,37, o 18º maior do Brasil e o segundo do Paraná, atrás apenas de Pato Branco (65,91).

Rede de saúde estruturada e integrada

A secretária municipal de Saúde, Adriane Monteiro Santana, considera que o resultado reflete a solidez do modelo de atenção à gestante implantado no município, baseado em uma Atenção Primária articulada aos demais pontos da rede. “É uma rede resolutiva e fortemente integrada, com políticas consolidadas de atenção à saúde da mulher”, enfatiza, ao avaliar que o indicador revela “acesso oportuno, continuidade do cuidado e forte vínculo entre usuárias e equipes de saúde”, evidencia.

Segundo Adriane, o desempenho de Toledo é resultado de uma engrenagem de ações que acompanham cada gestação de forma ativa ao longo de todo o período pré-natal.