Acesso ao atendimento pré-natal em Toledo é o 2º melhor do Brasil, diz CLP

Toledo - A cidade de Toledo alcançou um dos melhores desempenhos do país no acesso ao atendimento pré-natal, de acordo com a edição mais recente do Ranking da Competitividade dos Municípios, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Com base em dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DataSUS), o município ficou na segunda colocação nacional no indicador que mede a proporção de mães que realizaram sete ou mais consultas antes do parto.
Em 2023, 94,22% das mães de crianças nascidas vivas em Toledo atingiram esse patamar, percentual superado apenas por Paranavaí (PR), que lidera o ranking nacional, com 96,51%. Na edição anterior do levantamento, Toledo já figurava entre os melhores do país, em terceiro lugar, com 93,45%, o que evidencia uma evolução no acesso e na adesão ao acompanhamento pré-natal.
O estudo avaliou 418 municípios brasileiros com mais de 80 mil habitantes. Além de Paranavaí e Toledo, outras cidades do Paraná aparecem entre as 20 mais bem colocadas no indicador: Apucarana (4º/93,29%), Pato Branco (10º/92,11%), Cianorte (12º/91,81%), Curitiba (13º/91,76%), Francisco Beltrão (17º/91,34%), Umuarama (18º/91,14%) e Arapongas (20º/90,53%). No cenário nacional, dois municípios paulistas completam o Top 5: Itapeva, em terceiro (93,58%), e Votuporanga, em quinto (93,27%).
O indicador de pré-natal integra o pilar “Acesso à saúde”, um dos 13 que compõem o ranking do CLP. Nesta área, Toledo registrou índice 65,37, o 18º maior do Brasil e o segundo do Paraná, atrás apenas de Pato Branco (65,91).
Rede de saúde estruturada e integrada
A secretária municipal de Saúde, Adriane Monteiro Santana, considera que o resultado reflete a solidez do modelo de atenção à gestante implantado no município, baseado em uma Atenção Primária articulada aos demais pontos da rede. “É uma rede resolutiva e fortemente integrada, com políticas consolidadas de atenção à saúde da mulher”, enfatiza, ao avaliar que o indicador revela “acesso oportuno, continuidade do cuidado e forte vínculo entre usuárias e equipes de saúde”, evidencia.
Segundo Adriane, o desempenho de Toledo é resultado de uma engrenagem de ações que acompanham cada gestação de forma ativa ao longo de todo o período pré-natal.
“Monitoramento periódico das gestantes, atuação integrada em rede e implementação do Protocolo de Assistência de Enfermagem ao Pré-natal são os principais pilares desse modelo. O trabalho realizado pelo AMI [Ambulatório Materno Infantil] e o apoio da rede Macc/Ciscopar [Modelo de Atenção às Condições Crônicas do Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste do Paraná] reduzem fragmentações e ampliam a capacidade de cuidado compartilhado”, reconhece.
Benefícios para mamães e bebês
Na ponta do atendimento, a gerente do AMI, enfermeira Marcia Mallmann, explica que a alta cobertura do pré-natal se traduz em ganhos clínicos objetivos ao longo da gestação e no momento do parto.
“Menor risco de parto prematuro, menor risco de baixo peso ao nascer, menor risco de mortalidade materna e neonatal”, enumera, ao apontar os efeitos diretos do acompanhamento regular. “O pré-natal contínuo garante maior chance de parto em condições adequadas, melhora do acesso e rapidez em encaminhamentos nos casos de algum problema com o bebê”, acrescenta.
Marcia também destaca que o desempenho do município está ligado a práticas que mantêm as gestantes vinculadas ao cuidado ao longo de toda a gravidez. “Acolhimento, consultas agendadas no horário de preferência da gestante, visitas domiciliares, tradutora para haitianas e o projeto Nutrindo Futuro para gestantes em vulnerabilidade”, detalha, ao descrever o conjunto de estratégias adotadas pelo AMI, e ressalta que “a implantação dos protocolos de alto risco, somada aos treinamentos contínuos das equipes, melhorou a qualidade do pré-natal e refletiu em partos mais seguros e bebês mais saudáveis”, afirma.
Para a secretária de Saúde, os resultados do ranking não se limitam à quantidade de consultas realizadas, mas expressam a qualidade do cuidado ofertado ao longo de todo o ciclo gravídico-puerperal. “Identificação precoce e manejo adequado de condições de risco, como hipertensão, diabetes gestacional e infecções”, observa Adriane, ao listar os principais impactos clínicos. “A elevada cobertura de pré-natal reduz prematuridade, baixo peso ao nascer e mortalidade infantil, qualificando o início da vida das crianças de Toledo”, salienta.
