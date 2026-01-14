641 vagas: inscrições em concurso para Quadro Próprio da Saúde estão abertas

Paraná - O concurso público com 641 vagas para a Secretaria de Estado da Saúde abriu as inscrições nesta desta quarta-feira (14). Gerido pelo Edital 265/2025-DRH/SEAP, o certame é o primeiro desde 2016 com vagas para preencher o Quadro Próprio de Servidores da pasta. O prazo de inscrições vai até 12 de fevereiro. Elas devem ser feitas AQUI.

Os concursos públicos do Paraná são geridos pela Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), por meio do Departamento de Recursos Humanos e Previdência (DRH). “Essa é uma oportunidade para quem busca estabilidade e carreira no serviço público. A chegada desses profissionais vai reforçar o atendimento e melhorar a estrutura da saúde no Paraná”, diz o secretário da Administração e da Previdência, Luizão Goulart.

“A Secretaria da Saúde dá mais um passo importante para a realização desse concurso na área. Serão novos profissionais que chegarão para fortalecer o quadro de servidores e contribuir para o bom atendimento da população paranaense”, afirma o secretário da Saúde, Beto Preto.

A execução do concurso está sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa), e a aplicação da prova objetiva está prevista para 29 de março. A Seap orienta os interessados a acompanharem as etapas no site da Fafipa.