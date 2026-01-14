641 vagas: inscrições em concurso para Quadro Próprio da Saúde estão abertas

Paraná - O concurso público com 641 vagas para a Secretaria de Estado da Saúde abriu as inscrições nesta desta quarta-feira (14). Gerido pelo Edital 265/2025-DRH/SEAP, o certame é o primeiro desde 2016 com vagas para preencher o Quadro Próprio de Servidores da pasta. O prazo de inscrições vai até 12 de fevereiro. Elas devem ser feitas AQUI.
Os concursos públicos do Paraná são geridos pela Secretaria da Administração e da Previdência (Seap), por meio do Departamento de Recursos Humanos e Previdência (DRH). “Essa é uma oportunidade para quem busca estabilidade e carreira no serviço público. A chegada desses profissionais vai reforçar o atendimento e melhorar a estrutura da saúde no Paraná”, diz o secretário da Administração e da Previdência, Luizão Goulart.
“A Secretaria da Saúde dá mais um passo importante para a realização desse concurso na área. Serão novos profissionais que chegarão para fortalecer o quadro de servidores e contribuir para o bom atendimento da população paranaense”, afirma o secretário da Saúde, Beto Preto.
A execução do concurso está sob a responsabilidade da Fundação de Apoio à Faculdade Estadual de Educação, Ciências e Letras de Paranavaí (Fafipa), e a aplicação da prova objetiva está prevista para 29 de março. A Seap orienta os interessados a acompanharem as etapas no site da Fafipa.
VAGAS
Das 641 vagas, 325 são para Promotor de Saúde Profissional, que envolve as seguintes profissões: administrador, analista de sistemas, arquiteto, assistente social, biólogo, biomédico, contador, economista, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, farmacêutico, físico, fisioterapeuta, médico, médico hematologista, médico do trabalho, médico psiquiatra, médico veterinário, nutricionista, psicólogo e odontólogo.
As outras 316 vagas são distribuídas entre técnico de enfermagem, técnico de laboratório e técnico de segurança do trabalho.
EDITAL ANTECIPADO
Para facilitar o planejamento dos candidatos, a data de publicação do edital do concurso foi antecipada pela Seap. A divulgação estava programada para 2026, e foi adiantada para 12 de dezembro de 2025.
Fonte: Sesa