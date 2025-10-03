4º LIRAa: Saúde vai visitar 5 mil imóveis em Cascavel para combater o Aedes Aegypti

Cascavel e Paraná - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realizará de segunda-feira (6) a quarta-feira (8), o 4º LIRAa, o Levantamento de Índice Rápido e Amostral deinfestação do mosquito Aedes Aegypti.

No 3º ciclo realizado em maio de 2025, o Município registrou 2,2%, o que corresponde a médio risco para infestação geral do Município. O preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%.

Os quarteirões sorteados estão distribuídos em 122 localidades cadastradas no Programa de Controle de Endemias, ou seja, serão realizadas visitas em todos os bairros do Município,

Durante a realização do LIRAa é realizada a técnica de pesquisa larvária, sendo coletadas larvas em 100% dos depósitos encontrados em cada domicílio, o que permite, além de quantificar as amostras, identificar o tipo de criadouro, evidenciando a prevalência de criadouros em cada estrato. Dessa forma, mesmo os imóveis que já foram visitados recentemente serão inspecionados novamente.