4º LIRAa: Saúde vai visitar 5 mil imóveis em Cascavel para combater o Aedes Aegypti

Cascavel e Paraná - A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realizará de segunda-feira (6) a quarta-feira (8), o 4º LIRAa, o Levantamento de Índice Rápido e Amostral deinfestação do mosquito Aedes Aegypti.
No 3º ciclo realizado em maio de 2025, o Município registrou 2,2%, o que corresponde a médio risco para infestação geral do Município. O preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%.
Os quarteirões sorteados estão distribuídos em 122 localidades cadastradas no Programa de Controle de Endemias, ou seja, serão realizadas visitas em todos os bairros do Município,
Durante a realização do LIRAa é realizada a técnica de pesquisa larvária, sendo coletadas larvas em 100% dos depósitos encontrados em cada domicílio, o que permite, além de quantificar as amostras, identificar o tipo de criadouro, evidenciando a prevalência de criadouros em cada estrato. Dessa forma, mesmo os imóveis que já foram visitados recentemente serão inspecionados novamente.
A Secretaria de Saúde pede colaboração na recepção dos agentes de Endemias para a realização da vistoria, lembrando sempre dos cuidados.
A atividade é fundamental para atualizar o índice de infestação por Aedes no Município. A partir dos dados, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor Controle de Endemias, programará ações de tratamento e outras ações intersetoriais necessárias nas áreas de maior risco.
Dados Epidemiológicos de 2025
No ano epidemiológico 2025 (29/12/2024 a 27/09/2025, semana epidemiológica 39/2025), o Município de Cascavel já registrou 369 casos positivos de dengue e 2.335 casos positivos de febre chikungunya.
