Home Saúde

SAÚDE

4º LIRAa: Saúde vai visitar 5 mil imóveis em Cascavel para combater o Aedes Aegypti

A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel realizará o 4º LIRAa para monitorar a infestação do mosquito Aedes Aegypti - Foto: Secom
A Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel realizará o 4º LIRAa para monitorar a infestação do mosquito Aedes Aegypti - Foto: Secom

Cascavel e Paraná - A  Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, realizará de segunda-feira (6) a quarta-feira (8), o 4º LIRAa, o Levantamento de Índice Rápido e Amostral deinfestação do mosquito Aedes Aegypti.

No 3º ciclo realizado em maio de 2025, o Município registrou 2,2%, o que corresponde a médio risco para infestação geral do Município. O preconizado pelo Ministério da Saúde é de até 1%.

Os quarteirões sorteados estão distribuídos em 122 localidades cadastradas no Programa de Controle de Endemias, ou seja, serão realizadas visitas em todos os bairros do Município,

Durante a realização do LIRAa é realizada a técnica de pesquisa larvária, sendo coletadas larvas em 100% dos depósitos encontrados em cada domicílio, o que permite, além de quantificar as amostras, identificar o tipo de criadouro, evidenciando a prevalência de criadouros em cada estrato. Dessa forma, mesmo os imóveis que já foram visitados recentemente serão inspecionados novamente.

Notícias Relacionadas

A Secretaria de Saúde pede colaboração na recepção dos agentes de Endemias para a realização da vistoria, lembrando sempre dos cuidados.

A atividade é fundamental para atualizar o índice de infestação por Aedes no Município. A partir dos dados, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Setor Controle de Endemias, programará ações de tratamento e outras ações intersetoriais necessárias nas áreas de maior risco.

Dados Epidemiológicos de 2025

No ano epidemiológico 2025 (29/12/2024 a 27/09/2025, semana epidemiológica 39/2025)o Município de Cascavel já registrou 369 casos positivos de dengue e 2.335 casos positivos de febre chikungunya.

Fonte: Secom

Assuntos

Mais Notícias

Mais artigos
Secretaria de Estado da Saude - SESA PARANA - Foto: Geraldo Bubniak/AEN

FIQUE ATENTO

Intoxicação por metanol em bebida: Mesmo sem casos no Paraná, Sesa deixa alerta e repassa orientações

Cascavel e Paraná - A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está em alerta para casos de intoxicação por metanol. Nesta semana a pasta emitiu um alerta sobre os casos envolvendo intoxicação por metanol em São Paulo para as Regionais de Saúde alertando sobre monitoramento e necessidade de alerta compulsória. Na capital paulista cinco mortes estão sendo investigadas […]