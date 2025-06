10ª Regional já registrou 49 mortes por síndromes respiratórias só neste ano

A orientação dos órgãos de saúde é se imunizar o quanto antes, sendo que a vacinação contra a gripe influenza está aberta para toda a população acima de seis meses de idade nas unidades de saúde. De acordo com o secretário estadual da Saúde, Beto Preto , é importante se imunizar para evitar agravamento da doença. “A melhor forma de evitar as formas graves da doença é a prevenção. A vacina contra a gripe está disponível e é essencial neste momento, especialmente diante do avanço do vírus ”, afirmou.

Acompanhando a alta demanda, o Lacen (Laboratório Central do Estado) do Paraná registrou o maior número de exames processados em um único mês desde 2023. Foram 3.769 exames em maio, 63% a mais que a média de 2,3 mil exames mensais, sendo 1.322 somente na última semana. Dentre as amostras do mês, o Vírus Sincicial Respiratório e a Influenza continuam predominando, num total de 51,52% das amostras, sendo 25,68% para e 25,84% para Influenza.

Na 10ª Regional de Saúde de Cascavel são 49 óbitos e 929 casos neste ano, sendo que no ano passado todo foram 106 óbitos e 991 casos nos 25 municípios da regional. Pelos dados da Sesau ( Secretaria Municipal de Saúde de Cascavel ) a cidade contabiliza neste ano 11 óbitos pelas SRAGs, sendo que destas cinco são pelo vírus da Influenza e quatro pelo Covid-19. Na 20ª Regional de Saúde de Toledo neste ano são 20 óbitos e 990 casos, sendo que no ano passado todo foram 443 casos e 29 mortes.

O trabalho evidencia que só na última semana foram 783 casos e 33 óbitos computados, sendo que pelos dados, 801 casos e 74 mortes são por Influenza . Quando comparado ao mesmo período no ano passado, o número de casos aumentou 13%, saindo de 8.836 para os atuais 10.038. Já com relação aos óbitos, foram 612 no mesmo período em 2024, o que indica uma redução de 23% com os atuais 469 deste ano.

Cascavel e Paraná - Os números de pessoas doentes e de mortes não param de subir na maior parte dos municípios do Estado, situação que tem piorado e muito nos últimos dias devido à chegada dos dias de frio mais intenso. Um levantamento realizado pela Sesa ( Secretaria de Estado da Saúde ) divulgado nesta segunda-feira (2) apontou que o Paraná registrou, desde o começo do ano até agora, 469 mortes de pacientes hospitalizados por SRAGs ( Síndromes Respiratórias Agudas Graves ) com um total de 10.038 casos.

Dados do Vacinômetro Nacional mostram que o Paraná registrou a aplicação de 2.336.173 vacinas contra a Influenza, sendo que apenas 40,80% do grupo prioritário de gestantes, crianças e idosos procurou pela imunização. A meta do Ministério da Saúde é atingir 90% de cada um destes grupos. O Estado já recebeu e distribuiu para os 399 municípios, 4.188.000 doses.

Em Cascavel uma nova remessa de vacinas chegou nos últimos dias e já estão disponíveis nas unidades de saúde da cidade. Até agora, 73.400 pessoas foram imunizadas, o que corresponde a 40,15% do público alvo, que ainda mantêm um índice baixo de idosos com 46,02%, crianças 32,48% e apenas 12,32% das gestantes, uma preocupação dos órgãos de saúde que desce o começo de abril estão alertando para as complicações deste tipo de vírus.

Novos leitos

Na última semana, a Sesa autorizou a abertura de novos leitos para atender a crescente demanda relacionada a casos de internação por SRAGs. São 58 leitos nas regiões de Ponta Grossa, Curitiba e Foz do Iguaçu. As unidades estão divididas em 20 leitos de internação pediátrica no Hospital Infantil Waldemar Monastier, em Campo Largo; 13 leitos no Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa (10 de enfermaria e três de UTI); 25 leitos pediátricos no Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu (15 de enfermaria e 10 de UTI infantil).

Os leitos serão abertos gradativamente. Nesta segunda-feira (2), os leitos de Campo Largo entraram em funcionamento e, no decorrer da semana serão abertos os leitos do Hospital do Coração. Já em Foz do Iguaçu, a previsão é que os novos leitos estejam em funcionamento na próxima semana. “Estamos abrindo mais leitos específicos para casos de SRAG em todo o Paraná, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba, em Ponta Grossa e no Oeste do Estado. Se for necessário, dependendo do cenário epidemiológico e da demanda, novos leitos serão abertos nos próximos dias”, avaliou Beto Preto.