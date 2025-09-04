Um ano depois de “roubar” fuzil em invasão, indígena é condenado pela Justiça

Terra Roxa - Um episódio de tensão envolvendo disputa por terras no Oeste do Paraná, prestes a completar 1 ano (ocorreu no dia 6 de setembro de 2024), voltou a ganhar destaque nesta semana com a condenação de um líder indígena a 15 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. A decisão, proferida pela Justiça Federal, considerou a responsabilidade do réu em uma tentativa de latrocínio contra dois policiais da Força Nacional de Segurança Pública, durante conflito registrado em 6 de setembro de 2024, na Fazenda Brilhante, em Terra Roxa.

De acordo com a denúncia apresentada pelo MPF (Ministério Público Federal), o acusado chefiava um grupo de cerca de 30 indígenas quando conseguiu subtrair um fuzil de uma viatura oficial. Em seguida, teria apontado a arma na direção de dois agentes — um homem e uma mulher — e tentado disparar. O tiro não saiu apenas porque o fuzil estava travado.

Para o MPF, a conduta deixou clara a intenção de eliminar os policiais e garantir a posse do armamento, caracterizando a tentativa de latrocínio. Já a defesa do réu alegou que se tratava de um “crime impossível”, justamente porque o disparo não ocorreu. O argumento, no entanto, foi rejeitado pela Justiça.

Na sentença, o juiz federal Gustavo Chies Cignachi destacou que o simples fato de a arma não ter disparado não descaracteriza o crime. “As condutas do réu – subtrair a arma de fogo municiada, apontar contra os policiais e acionar o gatilho –, sob nenhum pretexto, podem ser qualificadas como simples cogitação. A consumação somente não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do agente”, afirmou.

Além da pena aplicada, a decisão determinou que o MPF e a Polícia Federal investiguem a possibilidade de falso testemunho de três pessoas que prestaram depoimento a favor do acusado. O magistrado entendeu que os relatos apresentados em juízo apresentaram inconsistências que merecem apuração.

Apesar da condenação, o líder indígena não será preso de imediato. Ele poderá recorrer da decisão em liberdade, conforme prevê a legislação processual penal.