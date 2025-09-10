Saiba quem são os indicados para o Prêmio FEAPR de Agronomia 2025

Curitiba - Um dos eventos mais importantes do calendário agronômico paranaense, o Prêmio FEAPR de Agronomia 2025 premiará os profissionais destaques nas categorias Pesquisa; Difusão de Tecnologias; Ensino e Relevantes Serviços.

O evento ocorrerá no dia 22 de setembro, a partir das 20 horas, na Sociedade Thaila, localizada na rua Comendador Araújo, 338, em Curitiba. Os profissionais foram indicados pelas entidades de classe da agronomia do Estado.

Para o presidente da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), Cesar Veronese, a premiação é uma justa homenagem àqueles que tanto fizeram e fazem pela agronomia do Paraná.