Saiba quem são os indicados para o Prêmio FEAPR de Agronomia 2025

Curitiba - Um dos eventos mais importantes do calendário agronômico paranaense, o Prêmio FEAPR de Agronomia 2025 premiará os profissionais destaques nas categorias Pesquisa; Difusão de Tecnologias; Ensino e Relevantes Serviços.
O evento ocorrerá no dia 22 de setembro, a partir das 20 horas, na Sociedade Thaila, localizada na rua Comendador Araújo, 338, em Curitiba. Os profissionais foram indicados pelas entidades de classe da agronomia do Estado.
Para o presidente da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), Cesar Veronese, a premiação é uma justa homenagem àqueles que tanto fizeram e fazem pela agronomia do Paraná.
“Será uma noite especial para rever os amigos e de muita troca de experiência. A agronomia tem papel fundamental no desenvolvimento e expansão do agronegócio, graças a esses profissionais que não medem esforços para elevar os níveis de produtividade e de rentabilidade no campo”.
Na categoria Pesquisa, a premiação será entregue ao Engenheiro Agrônomo Ademir Calegari. Com mais de 45 anos de atuação profissional, ele é referência nacional e internacional em agricultura regenerativa e sistemas de plantio direto.
Na modalidade de Difusão de Tecnologia, a premiação será entregue à Engenheira Agrônoma Tangriani Assmann. Ela tem amplo conhecimento do ensino, pesquisa e extensão, principalmente no modelo lavoura-pecuária, sistemas integrados de produção e adubação de sistemas. Parte do seu doutorado foi realizado no Instituto Nacional de Pesquisa Agropecuária, na França.
Na modalidade Ensino, a homenageada será para a Engenheira Agrônoma Inês Fonseca. Ela conta com graduação em Agronomia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em 1991 e mestrado (1994) e doutorado (1998), também pela UNESP. Realizou pós-doutorado em Genética Quantitativa na Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, em 2016.
A premiação de Relevantes Serviços será entregue ao Engenheiro Agrônomo José Aroldo Gallassini, idealizador e fundador da COAMO, de Campo Mourão, considerada a maior cooperativa da América Latina. Ele presidiu a cooperativa por 49 anos, liderando a consolidação e expansão. Ao longo de sua trajetória, recebeu mais de 50 títulos de cidadania honorária em municípios do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Foi eleito personalidade do agronegócio do Paraná em 2024.