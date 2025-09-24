Puxada pela China, receita com exportação de carne bovina atinge US$ 10,8 bilhões

Brasil - O setor de carne bovina brasileiro voltou a registrar resultados expressivos em agosto de 2025. Segundo dados divulgados pela Abrafrigo (Associação Brasileira de Frigoríficos), que compilou informações da Secretaria de Comércio Exterior (Secex), do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), o Brasil alcançou o segundo melhor desempenho do ano em exportações, tanto em volume quanto em receita.

No oitavo mês do ano, as exportações somaram US$ 1,669 bilhão, com a movimentação de 359.418 toneladas de carne bovina e seus derivados. Os números representam um crescimento de 19% no volume embarcado e de 49% na receita obtida em comparação com agosto de 2024, quando o setor havia registrado US$ 1,122 bilhão em divisas e 301.733 toneladas exportadas.

Os dados englobam não apenas a carne bovina in natura, que concentra a maior parte dos embarques, mas também produtos industrializados, miudezas comestíveis, sebo bovino e outros subprodutos. Esse conjunto de itens demonstra a diversidade da cadeia produtiva e o papel relevante do Brasil como fornecedor global de proteína animal.

EUA reduz

Apesar do resultado geral positivo, o desempenho com os Estados Unidos chamou atenção. Em agosto, as vendas de carne bovina in natura e industrializada para o mercado norte-americano recuaram 46% em relação ao mesmo mês do ano anterior. A queda está diretamente ligada às tarifas adicionais impostas pelo governo dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, medida que afetou a competitividade do setor e fez o Brasil perder o posto de segundo maior destino da carne bovina in natura exportada pelo país.

Mesmo assim, os Estados Unidos ainda figuram entre os principais clientes quando se consideram todos os produtos da cadeia. Com a soma de itens como sebo bovino, o país manteve a posição de segundo maior destino das exportações brasileiras do setor em agosto, totalizando US$ 136,4 milhões em compras.

Se os Estados Unidos reduziram sua participação, o mesmo não pode ser dito da China, que segue como o grande motor das exportações brasileiras de carne bovina. No acumulado dos primeiros oito meses do ano, o gigante asiático ampliou significativamente suas compras e se consolidou ainda mais como o principal parceiro do Brasil no segmento.

De janeiro a agosto, as exportações totais de carne bovina geraram ao Brasil US$ 10,84 bilhões em receitas cambiais, um crescimento de 34% em comparação ao mesmo período de 2024. O volume embarcado chegou a 2.414.573 toneladas, alta de 19%.