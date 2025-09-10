Produtores de soja “seguram” venda futura à espera de um melhor preço

Brasil - O mercado de soja no Brasil vive um momento de atenção e prudência por parte dos produtores. Diferente de anos anteriores, em que cerca de 20% a 30% da produção era comercializada antecipadamente — percentual suficiente para cobrir os custos de produção -, observa-se agora um ritmo mais lento nas negociações da nova safra. O movimento, segundo especialistas, reflete a busca por cenários mais favoráveis, seja no câmbio, na demanda externa ou em possíveis quebras de produção na América Latina.

Para Leonardo Martini, consultor da StoneX na área de gestão de riscos, esse comportamento está alinhado ao perfil do agricultor brasileiro, que historicamente avalia com cautela as vendas antecipadas.

“É natural que o produtor queira esperar um momento melhor para negociar, mas temos visto nos últimos anos alguns equívocos nessa postura, especialmente quando a safra alcança volumes recordes e pressiona os preços”, afirma.

As projeções atuais indicam uma colheita de aproximadamente 180 milhões de toneladas de soja no País. Esse volume, caso se confirme, deve exercer pressão sobre as cotações no período da colheita. Ainda assim, muitos produtores preferem aguardar, apostando em fatores externos que poderiam mudar o cenário. Entre eles estão a valorização do câmbio, uma eventual quebra de safra em regiões do Brasil ou na Argentina e até a intensificação da guerra comercial entre Estados Unidos e China, o que reforçaria a demanda chinesa pela soja brasileira.

Na avaliação de Martini, a cautela neste ano encontra justificativa.

“Estamos diante de um cenário de preços em Chicago e de taxa de câmbio em patamares muito baixos. Nesse contexto, esperar pode ser a decisão mais acertada, porque qualquer evento adverso futuro pode melhorar significativamente as condições de mercado”, explica.

Risco da espera

Apesar de considerar adequada a postura mais cautelosa em 2025, o consultor faz um alerta: a janela de oportunidade não é ilimitada. “Se nenhum desses cenários se concretizar e a safra realmente atingir 180 milhões de toneladas, os preços inevitavelmente vão recuar, podendo ficar abaixo dos níveis de R$ 120 a R$ 130 a saca observados anteriormente”, pontua.

Martini lembra que já houve momentos recentes em que as cotações estavam mais atrativas, mas muitos produtores não aproveitaram para fechar negócios ou realizar trocas de insumos. Com a queda posterior dos preços, as margens se estreitaram. “Esse é o risco de esperar demais: o mercado pode não oferecer uma nova oportunidade tão favorável”, observa.