Cascavel e Paraná - O presidente da FEAPR (Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná), engenheiro agrônomo Cesar Veronese, será um dos palestrantes do 34º Congresso Brasileiro de Agronomia (CBA), que ocorre de 14 a 17 de outubro, em Maceió (AL). O evento, que neste ano traz como tema “Produtividade com Sustentabilidade”, é organizado pela Confaeab (Confederação das Federações de Engenheiros Agrônomos do Brasil) e pela Seagra (Sociedade dos Engenheiros Agrônomos de Alagoas).

Veronese participa no dia 15 de outubro, em um painel ao lado dos presidentes das federações de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, abordando a importância das entidades de classe para a valorização da Agronomia. Em sua fala, o dirigente pretende reforçar o papel dessas instituições como pilares na defesa profissional, no fortalecimento da representatividade e na promoção de oportunidades de desenvolvimento técnico e institucional.