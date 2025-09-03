Município tem mais de 100 chácaras irregulares, diz prefeitura na Câmara

Cascavel - Na noite de segunda-feira, na Câmara de Vereadores de Cascavel, entidades do setor produtivo, entre as quais o Sindicato Rural e a Sociedade Rural, participaram da mesa de discussão sobre o loteamento irregular de imóveis no município. A audiência pública também contou com representantes da Ordem dos Advogados do Brasil subsecção de Cascavel, da Secretaria de Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura, de vereadores e de representantes do Instituto de Planejamento de Cascavel (IPC). O Sindicato Rural esteve representado por seu presidente, Paulo Orso e a Sociedade Rural do Oeste do Paraná, pela vice-presidente, Heloísa Bonamigo Menin.

De acordo com dados da Prefeitura Municipal, há pelo menos 100 áreas mapeadas com indícios de parcelamento ilegal do solo. Diante desse cenário, o Sindicato Rural de Cascavel oficializou seu posicionamento, manifestando preocupação com a expansão urbana desordenada e reforçando a necessidade de respeito às propriedades rurais e ao equilíbrio entre o crescimento da cidade e a sustentabilidade do campo.

Em nota, o Sindicato Rural de Cascavel manifesta sua preocupação em relação ao processo de loteamento de imóveis no município. É inadmissível que o produtor rural, que há décadas mantém sua propriedade no mesmo local, muitas vezes pequena, voltada para o próprio sustento ou para uma produção modesta, seja penalizado pela expansão urbana realizada de forma irregular, desordenada e sem a devida fiscalização.